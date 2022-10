Jenže za chvilku se dral do šance opět Šnobl, byl faulován a pískala se další penalta. Faulovaný sice kopat nemá, ale nikdo se k exekuci neměl, a tak Šnobl, který se v poslední době v koncovce trápil, vzal merunu a proměnil. Do poločasu upravil ještě Blažek na 4:1 a Kladno na unhošťském trávníku dominovalo. Ve druhé půli završil Šnobl hattrick a svůj druhý zásah přidal Pospíšil.

„Měli jsme skvělý vstup do zápasu, takže se nám hrálo dobře a kluci nastříleli i moc pěkné branky. Chvilku sice hrál i protivník, to bylo kolem té jejich penalty, ale když jsme proměnili tu naši, zase jsme zápas ovládli,“ mínil trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Okresní fotbal: Borek už vládne sám. Dusno po porážce Romy, v akci i policie

Podle něj Kralupy se zkušenými a vynikajícímu plejery jako Novotný či Mařík měly problém hlavně s rychlostí a dravostí Kladeňáků. V podobném duchu se také po utkání vyjádřil i hostující činovník David Hemr. „Domácí nás od samého začátku přehrávali ve všech směrech. Jejich nejstaršímu hráči bylo dvacet dva let, takže si myslím, že zaslouženě zvítězilo dravé mládí.“

Podle trenéra Karla Kristena hosté doplatili na vlažný vstup do zápasu. „Nekoncentrovaností a lajdactvím jsme v osmé minutě prohrávali 0:2, to by zamávalo i se zkušenějším týmem," zmínil. Ocenil ale zároveň fyzickou připravenost soupeře. „Jejich mladé mužstvo hrálo celý zápas v pohybu a kombinovalo po zemi. My jsme se nadechli snížením z penalty, ale vzápětí nám soupeř odskočil opět na rozdíl dvou gólů po našem nedůrazu na polovině hřiště. Druhý poločas už byl z naší strany křeč a chtěli jsme ho dohrát důstojně, protože domácí nás nadále dostávali pod tlak. Musím Kladno pochválit. My se musíme soustředit na středeční zápas s Rakovníkem a potvrdit těch třináct bodů, co jsme doposud nahráli."

Dynamo po vyloučení ožilo

Druhou remízu v řadě uhrálo Dynamo Nelahozeves. V Králově Dvoře to přitom s hosty nevypadlo za krajně nepříznivého stavu 4:1 vůbec dobře. Zkušení borci se ale nesložili z Holého neproměněné penalty v závěru poločasu (při skóre 3:1), ani z vyloučení Emmera po deseti minutách druhé části.

Domácí béčko těsně předtím odskočilo do konce na rozdíl tří branek. K vítězství to ale nestačilo. Po rychlém snížení Pokorného a druhé trefě Kulhánka zápas pět minut před koncem zremizoval Valda.

Z hattricku Jánského nebylo nic, Libiš ve druhém poločase zkolabovala

Podle trenéra Daniela Kaplana dokonce nemuselo v duelu náročném i na jeho oběhovou soustavu zůstat pouze u bodu. „V utkání jsme byli lepší. Domácí se třikrát dostali za půlku a ze tří šancí dali tři góly. Kluci o půli říkali, že na soupeře máme a prohrát bychom tu neměli. Po čtvrtém gólu a vyloučení už jsem tomu tedy moc nevěřil,“ přiznal Daniel Kaplan, podle kterého se vyloučením hra oboustranně otevřela a hostům to i v deseti začalo padat. „Šancí jsme měli určitě víc a klidně jsme mohli i vyhrát, další dvě jsme si vytvořili ještě v devadesáté minutě.“

8. kolo (7. hrané): Vestec – SK Rakovník 3:0 (34. a 85. Matysík, 56. Říha), Nové Strašecí – Slaný B 2:2 (7. a 18. Šrédl – 86. Volek, 90+3. Herčík), Velká Dobrá – Podlesí 1:1 (66. Dejčmar – 57. Šlapák), Jinočany – Kosoř 1:1 (73. Sedláček – 88. Černý), Jíloviště – Chlumec 2:6 (33. Soldát, 53. Vrabec – 14. z pen. Ezeala, 22. Bábíček, 44. Vostárek, 63. Dobiáš, 71. Šípek, 83. Šedivý), Milín – Klecany 3:0 (20. a 30. Gabriel, 36. Kunc), Králův Dvůr B – Nelahozeves 4:4 (7. Rešl, 19. Beneš, 32. z pen. Bican, 55. Kočí – 30. a 77. Kulhánek, 57. Pokorný, 85. Valda), Kladno B – Kralupy 6:1 (3., 29. z pen., a 50. Šnobl, 8. a 53. Pospíšil, 33. Blažek – 25. z pen. Mařík)