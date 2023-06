Zápasy fotbalistů Kralup v posledních kolech rozhodně nenudí. Po domácím obratu z 0:3 na 4:3 proti Kosoři se v menším měřítku povedlo něco podobného jejich poslednímu soupeři. V Podlesí tahali domácí dvakrát za kratší konec, v pětigólové přestřelce ale nakonec měli těsně navrch a mohli začít slavit záchranu v I. A třídě.

I. A třída, 25. kolo: Dynamo Nelahozeves - FK Kralupy 1901, 6. 5. 2023 | Foto: Jan Sláma

Gólová show se v Podlesí rozjela přitom až po přestávce. V úvodním dějství volaly po otevření skóre pokusy Šrajna, Vohradského či Šlapáka, ale všechny skončily na brankáři Šídlovi.

„Do utkání jsme vstoupili dobře. Byli jsme hodně aktivní a myslím, že do dvacáté minuty jsme měli vést 3:0. Své šance jsme ale neproměnili a měli jsme strach, aby zápas nedopadl jako s Rakovníkem, když jsme hráli na jednu branku a nemohli jsme dát gól,“ obával se trenér Josef Blažek. S varováním přišli i hosté, jejich pokus z přímého kopu ale skončil na břevně.

Černé myšlenky domácího kouče se proměnily v realitu hned po přestávce, kdy se Kralupy dostaly do vedení zásluhou Glogase. V dresu Podlesí se ale probudil jarní superhrdina Vohradský, který ihned srovnal. Přetahovaná pokračovala dál. Celku od řeky Vltavy vrátil výhodu z penalty Mařík, avšak fantom domácího celku zachránil svůj tým i podruhé. Vítěznou trefu obstaral po centru Mezera a oslavy mohly propuknout naplno.

Důležitá výhra. Pšovka protrhla střelecké trápení, gól dala i přímo z rohu

„Domácí vyhráli zaslouženě, vytvořili si více šancí. Vzhledem k tomu, že jsme ale dvakrát vedli, tak jsme zklamaní, že nemáme alespoň bod. Na to, jak máme zkušené mužstvo, se to za stavu 2:1 dalo zahrát lépe,“ uvedl vedoucí kralupského týmu Luboš Černý.

„Věděli jsme, že tu kvalitu máme, že se nám daří, ale góly prostě nepřišly. Nastoupili jsme tedy do druhého poločasu a po chvíli jsme inkasovali. V tento moment bych vyzdvihl výkon celého mančaftu, který se zvedl a chtěl to otočit. To jsme dokázali a zaslouženě jsme vyhráli. Myslím ale, že jsme měli zvítězit daleko větším rozdílem,“ mínil kouč Podlesí Blažek.

Podlesí – FK Kralupy 1901 3:2 (0:0)

Branky: 57. a 69. Vohradský, 79. Mezera – 54. Glogas, 58. Mařík. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: 1:0. Diváci: 50.