„Po výprasku v Milíně v minulém kole pro nás bylo důležité na výsledek zapomenout a zvládnout domácí utkání s Královým Dvorem, což se nám povedlo,“ mnul si ruce předseda kralupského FK 1901 Luboš Černý. „Králův Dvůr má mladé nezkušené mužstvo, ale nebyl to snadný soupeř a nějaké body do konce podzimu určitě uhraje,“ neodepisuje soupeře s nulovým ziskem.

Domácí po vyrovnaném úvodu brzy převzali taktovku a do poločasu si vytvořili dvoubrankový polštář. Autorem obou gólů byl kanonýr Petr Junek, pro kterého šlo o první trefy po postupu do I. A třídy. „Myslím, že to byl docela kontrolovaný zápas. V první půli se nám podařilo dát dva góly, i když to nebylo herně úplně ideální,“ přiznal zkušený snajpr.

Definitivní podobu pak dal výsledku hned zkraje druhé části přesně umístěným přímým kopem Miloslav Houška. Také pro něj šlo o premiérovou trefu v sezoně. Podívat se něj můžete na videu v galerii.

„Soupeř se snažil hodně nakopávat míče na rychlé útočníky. S tím si ale kluci v obraně dobře poradili,“ ocenil Junek. A zrovna tak i servis od spoluhráčů před oběma střeleckými úspěchy, za ty byl moc rád. „Chtěli jsme vyhrát a odčinit tak minulý týden. I když jako nováček máme dobrý start a doufám, že budeme sbírat body dál,“ dodal střelec.

Ten se na podzim teprve podruhé objevil v základní sestavě. „Poslední rok mě trápí zadní stehenní sval a zranění se pořád vrací. Doufám, že teď už to bude v pohodě a budeme dál vyhrávat,“ zopakoval své přání.

Už nečekané rozuzlení nabídlo utkání v Nelahozevsi. Domácí tam sice penaltou po faulu na Pekárka vyhráli úvodní poločas. Ve druhém ale odolávali fyzicky zdatným hostům z Příbramska pouze s vypětím všech sil. V závěrečné desetiminutovce už ale nestačilo ani to a návštěva z Příbramska otočila zápas ve svůj prospěch. V nastavení si pro ni a dost možná i pro sebe samotné domácí připravili menší šok, když do sítě dotlačili jednu ze závěrečných standardních situací a dokázali zápas zremiovat.

„Pro nás je každý bod dobrý, zvlášť s tak dobrým soupeřem,“ smál se trenér Daniel Kaplan. „První poločas jsme byli lepší. Kromě penalty jsme si vypracovali ještě další dvě tři šance, ale neproměnili. Kdybychom nějakou branku přidali, tak bychom třeba vyhráli,“ uvažoval nahlas kouč Dynama.

Za druhý poločas už ale bral remízu všemi deseti. „Milín zjednodušil hru a byl na tom fyzicky líp. Ukázalo se, že má v sestavě hráče z vyšších soutěží. Dělali nám velké problémy. Posledních třicet minut se to na nás valilo jako lavina a nedalo se to zastavit. Nedařilo se nám ani přidržet balon,“ byl podle Kaplana obrat ve skóre logickým vyústěním. Ne však definitivním. Jako poslední se v utkání smáli přece jen domácí. „Po standardce jsme vyhráli hlavu a odrazilo se to na druhou tyč, kde byli asi tři naši volní hráči, kteří to dotlačili do brány,“ popsal last minute trefu kormidelník Dynama.

7. kolo (6. hrané): Kladno B – Vestec 0:1 (65. Ježdík), Kralupy – Králův Dvůr B 3:0 (36. a 42. Junek, 50. Houška), Nelahozeves – Milín 2:2 (16. z pen. Kučera, 90+1. Pokorný – 81. Rom, 88. Gabriel), Klecany – Jíloviště 2:1 (3. Hájek, 77. vl. Rajnoch – 84. Siegl), Chlumec – Jinočany 3:0 (2. Bábíček, 45. z pen. Ezeala, 87. Šedivý), Kosoř – Velká Dobrá 3:2 (77. z pen. a 85. z pen. Černý, 7. Slunéčko – 27. Zelenka, 94. Mertlík), Podlesí – Nové Strašecí odloženo na 21. září, utkání Slaný B – SK Rakovník 1:0 (19. Volek).