Pod Brdy nadále neporaženým dynamovcům zkomplikovalo slibně rozjetý zápas svalové zranění, které nedovolilo pokračovat brankáři Zavadilovi. Jeho místo zaujal po půlhodině hráč z pole Jakub Kučera. Domácí to povzbudilo a dvěma góly, které dělila pouze přestávka, otočili zápas ve svůj prospěch.

Právě Kučera ale nakonec zařídil nejen remízu, ale i bod navíc. Kromě chytání se totiž nebojí ani kopání penalt. Z jedné v závěru srovnal na 2:2. Před proměněním té rozhodující v rozstřelu i dvě zneškodnil.

„Je to takový kluk bez nervů, má dostatečné sebevědomí,“ objasnil trenér Daniel Kaplan, proč padla volba právě na Kučeru, byť prý o brankářských schopnostech hráče, který přišel před dvěma a půl lety z Všenor, neměl až dosud tušení. Celý tým pak pochválil za bojovnost a vůli neprohrát.

I když by se mohlo zdát, že pro Dynamo by takto soutěž mohla už definitivně skončit, trenér Kaplan to tak rozhodně nevnímá. „Nikam se neženeme. Děláme fotbal hlavně pro to, aby se hrálo a trénovalo,“ ujistil, že v Nelahozevsi budou netrpělivě vyhlížet návrat do kabin.

8. kolo: Vestec – Chlumec 3:0 (31. a 37. Matysík, 55. Michálek), Zdice – N. Strašecí 0:1 (90. Mrázek), Sp. Příbram – Klecany 3:2 (3. Voříšek, 56. Pavlišta, 86. vl. Bečka – 9. Průcha, 50. Žampach), V. Dobrá – SK Rakovník B 2:5 (14. Hrubý, 59. Křižka – 3. a 30. z pen. Traore, 10. Kalaš, 70. Donkor, 82. Sklenka), Votice – Doksy 3:1 (50. a 82. Vrzal, 57. Tábořík – 24. z pen. Samek), Mníšek – Nelahozeves 2:2 pen. 5:6 (45. Kindel, 47. Mašek – 14. Kymr, 84. z pen. Kučera), Sedlec-Prčice – Libušín 2:3 (14. Davídek, 65. z pen. Prchlík – 51. a 86. Obradovič, 34. Čurda).