/FOTOGALERIE/ Nad v tabulce výše postavenými Poříčany ve druhém poločase vedli, ovšem jen malou chvíli. I konečnou remízu 1:1 trenér fotbalistů Sokola Libiš z jarní premiéry v krajském přeboru bere.

Fotbalisté Sokola Libiš (modrobílé dresy) v úvodním jarním kole krajského přeboru remizovali s Poříčany 1:1. | Foto: Antonín Čvančara

„Soupeř není náhodou umístěn takhle vysoko. Bod bereme,“ hodnotil domácí zisk trenér Sokola Miroslav Kratochvíl a navázal: „Myslím, že to bylo od začátku spíše takticky vedené utkání, ve kterém budou rozhodovat chyby. Ujali jsme se sice vedení, ale to jsme neudrželi. Předtím ještě hosté nastřelili po naší chybě tyč. Jinak to ale bylo hodně remízové utkání.“

Při zranění jedničky Satrapy Libiš vyrukovala na pátým tým podzimu s Jakubem Kundrátem v bráně. „Poradil si velmi dobře. Chytil i něco na víc,“ obstál v očích trenéra Kratochvíla. V dalších týdnech by měl utvořit dvojici s Denisem Radimským. Jeho příchod z A-třídních Psár, kde ale prakticky nechytal, klub oficiálně dotáhl v den zápasu. Čtyřiadvacetiletého talenta, který mládežnickou kariéru strávil ve Slavii, vedl trenér Kratochvíl už ve Zbuzanech.

Podzimní dvojka nebyla při prvním ostrém startu za áčko v ročníku daleko vychytané nule. Až šest minut před koncem jej překonal Luboš Dukay. Vyrovnal tím na konečných 1:1. O dalších šest minut dříve otevíral jarní účet svou čtvrtou brankou v sezoně Vladimír Stibora. Do utkání nastoupil kvůli tréninkovému výpadku až o přestávce.

Pro první půli dostali přednost jiní. První minuty v aktuálním ročníku nejvyšší krajské soutěže připsal z béčka vytažený Filip Nejezchleba. V základní sestavě se objevil také Martin Procházka, který v zimě přišel z rezervy Příbrami.

„Chtěli jsme dát na těžším terénu do hry lehkonohé hráče. Myslím, že směrem nahoru naše očekávání splnili. Chtěli jsme to o půli okysličit i proto, že na lavici bylo dalších sedm hráčů,“ nastínil kouč taktiku a zároveň objasnil i poločasový dvojitý zásah do sestavy. Poslední půlhodinu pak odehrál i Dmirty Bessonov, který přišel z Berouna.

„Jak jsme se shodli i s trenérem hostů, na to, že šlo o první utkání na přírodní trávě, bylo to velmi slušné,“ pochvaloval si lodivod Sokola start, na který bude za týden navazovat v Sokolči.