/FOTOGALERIE/ Třetí domácí výhru v řadě zapsali v krajském přeboru fotbalisté Sokola Libiš. Tři hráči se proti Mnichovu Hradiště střelecky podělili o vysoké vítězství 7:2. Gólově bohatý zápas načal i uzavřel Tomáš Přibyl, který nakonec dosáhl na hattrick. Polovina z branek padla v závěrečné desetiminutovce.

Krajský přebor, 7. kolo: Sokol Libiš - Mnichovohradišťský SK (7:2), 16. 9. 2023 | Foto: Antonín Čvančara

Podle trenéra vítězů byly jedním z rozhodujících faktorů hned úvodní šance v utkání. „Hosté měli hned na začátku tutovou šanci, při které nás podržel gólman. Prakticky z protiútoku, jak se říká nedáš – dostaneš, jsme vedli. Další snahu jsme zúročili až těsně před přestávkou. Dva-nula do poločasu bylo fantastické,“ mínil Miroslav Kratochvíl.

Také vstup do druhého poločasu se podle jeho slov týmu nepovedl. „Soupeř nás začal přehrávat. Vytvořil si šance, i když ne tak tutové, jakou byla ta na začátku. Ale byli nebezpeční. Chvíli i trvalo, než se zhodnotila naše střídání,“ popsal a litoval branek inkasovaných za stavu 3:0 a 6:1. „Za mě byly úplně zbytečné. Nevyvarujeme se chyb. Asi máme v hlavách, že vedeme, a dovolíme si zaspat. Na mančaft jsem byl i trochu kritický. Máme stále pasivní skóre (16:17). Snažíme se hrát vzadu na co nejméně obdržených branek a stejně nám to nevychází,“ našel kouč Libiše drobnou vadu na kráse, která se opakovala znovu po dvou týdnech a zápasu s Doksy (5:2).

Co naopak mohlo těšit, byla střelecká produktivita některých hráčů v čele s Tomášem Přibylem. „Myslím, že ho to hodně povzbudilo. Nebyl sice určený na penaltu, s Macháčkem si to asi domluvili. Proměnil ji,“ kvitoval kouč, podle kterého mohlo být skóre ještě výraznější. „Ale zaplaťpánbůh, že tam alespoň něco napadalo. Výkony nebyly špatné, nějaké chyby bychom asi jako vždycky našli, ale spokojenost, že body zůstaly doma, je na místě.“

Teď na hřiště lídra

Libiští tak napravili týden starou porážku 1:4 v Průhonicích. „To bylo pro všechny velké zklamání. Jeli jsme tam s tím, že s takovým týmem musíme bodovat. Bohužel jsem nepřivezli ani bod,“ vrátil se Miroslav Kratochvíl k poslednímu nezdaru. Zatím nulovou venkovní bilanci se s týmem pokusí zlomit v Milíně, na hřišti neporaženého lídra rozhodně nepůjde o snadný úkol. „Body z venku potřebujeme. V Milíně se asi nečeká, že bychom něco urvali. Ale třeba bude konstelace pro nás příjemná a překvapíme.“

