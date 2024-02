V mužstvu soupeře si dokonce jeden z hráčů řekl nadstandardním výkonem o pozornost vedení Sokola. „Informovali jsme na něj, ale on sám prý nechce kvůli partě odejít. Byl moc šikovný,“ prozradil kouč a potvrdil tak zároveň, že sokolové se před jarním startem krajského přeboru nadále snaží o doplnění mužstva.

V tomto týdnu už se Libiš poprvé během zimní přestávky představí prakticky doma. Na umělé trávě v Neratovicích ve středu od 20 hodin změří síly s Přední Kopaninou. Trenér Kratochvíl souhlasí, že proti lídrovi pražského přeboru to bude o něco vyšší level. „Z jejich strany určitě, u nás uvidíme. Když ale sleduji přípravy týmů kolem, nedaří se i jiným přeborovým mančaftům, takže v tom nejsme sami,“ podotkl s poněkud hořkým úsměvem.

Výsledkem k chlubení neskončil ani zápas Pšovky v Kladně. Od domácí rezervy hrající druhou skupinu I. A třídy Mělničtí chytili bůra. Zařadili se tak po bok Mělníka 1909 a Lužce, kteří měli co do činění se stejným soupeřem v předešlých týdnech.

Kladenskému béčku prospěl návrat k trénování s divizním áčkem a výkonnostně se posouvají velmi rychle jeho nejmladší členové. Jeden z hlavních soupeřů Dynama Nelahozeves v boji o záchranu v zimní přípravě zatím ukazuje, že rozhodně má na to uchovat A třídu také pro další sezonu.

Pšovka začala v Kladně na umělce dobře a šla do vedení, ale pak se ukázala domácí dravost a kvalita. Tým skóre otočil a nakonec nastřílel soupeři pět branek. Za zmínku stojí především gól od stopera Štěpána Kácla, defenzivní hráč ukázal nádhernou kopací techniku, když skóroval ranou skoro z třiceti metrů.

„Začátek byl dobrý, po pár minutách jsme nastřelili břevno, pak jsme se dostali do vedení. Měli jsme tam několik dalších šancí, ale už jsme žádnou nedokázali využít. Kladno bylo celý zápas lepší,“ poznamenal k utkání trenér Pšovky Jan Studený.

Z vysoké porážky vědu nedělal. „Je to příprava, bereme to, jak to je. Asi nemá cenu se v tom nějak moc pitvat,“ poznamenal a potvrdil, že v kádr zatím nedoznal žádných změn.

