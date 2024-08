Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

Co napověděla vrcholící příprava? „Výsledkově jsme přípravu zvládli až abnormálně dobře a podlehli jsme pouze jednou (1:2 divizní Dobrovici). I předvedená hra měla svou kvalitu. Až mě to trochu straší, aby nám před prvním kolem nestoupla sláva do hlavy,“ shrnul uplynulé období dvaapadesátiletý kouč po úterní vítězné generálce v Jinočanech (výhra 3:0).

V sestavě Sokola po letech nenastoupí některé stálice. Nejviditelnější bude absence kapitána Pavla Macháčka. Ligou ošlehaný stoper se podle trenéra rozhodl ukončit v šestačtyřiceti letech kariéru. Chybět tak kromě zkušeností bude i jeho důraz a síla v standardních situacích před oběma brankami.

Pokračovat v Libiši nebudou ani ofenzivní hráči Vladimír Stibora a Dominik Menčl. Druhý se vrátil do kralupského FK 1901, první zatím o své fotbalové budoucnosti jasno nemá. „Mám nabídky z nižších soutěží. Musím si rozmyslet, zda to budu stíhat kvůli pracovnímu vytížení," uvedl ke svému konci Vladimír Stibora. Hostování skončilo autorovi šesti gólů z předešlé sezony Tobiášovi Vondrovi a také Martinu Procházkovi. Oba by měli působit v Příbrami.

„Myslím, že se nám ztráty podařilo nahradit, a jsme nyní ještě silnější," soudí trenér Kratochvíl. Kdo konkrétně přišel? Po sezoně v A-třídním Dynamu Nelahozevsi, respektive Klíčanech se vrací brankář Jan Fiala. Hodně si v Libiši slibují od Jakuba Trýzny z Kosmonos. Jednatřicetiletý obránce v modrobílých barvách odehrál divizní jaro 2023 a rovněž tedy obnoví dřívější spolupráci. „Patří mezi nejkvalitnější hráče, které nyní máme,“ uvedl na jeho adresu trenér Kratochvíl.

Právě Trýznu by si dokázal představit i v roli kapitána, jenž bude určen v nejbližší době. Jestli výběr proběhne například hlasováním přímo v kabině, trenér před čtvrtečním tréninkem rozmyšlené neměl. Mezi další kandidáty na pásku se prý řadí Moravec s Kvídou.

Ale zpět k novým hráčům. Z Dobrovice přes jaro v A-třídních Horkách dorazil Lukáš Janovský (30 let). Vlašimský odchovanec Václav Čičatka (21) hrál divizi u dobrovického cukrovaru ještě na jaře. Od sousedů z Neratovic se hlásí dvojice dalších mladíků Martin Tauchman (19) – Vítěslav Jindřich (21). Výčet nemusí být konečný. „Jednáme ještě o příchodu Patrika Simandla z Motorletu (naposledy Jinočany),“ prozradil Kratochvíl.

Sobotní premiéře nové sezony v jeho očích přidává na zajímavosti střet jeho bývalých svěřenců a spoluhráčů Jakuba Trýzny a Marka Hanuše. Ten je jednou z ústředních postav Sedlčan, za které vstřelil v minulé sezoně osm branek. Libiš si tak na něj bude muset dát pozor. Vydaří se sokolům důležitý vstup?

close info Zdroj: Luboš Kurzweil zoom_in Podzimní program středočeského přeboru 2024/2025