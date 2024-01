Na umělce v Jinonicích byl diametrální rozdíl v šíři kádrů, s nimiž oba soupeři vyrukovali. „Motorlet postavil áčko s dorostem a bylo jich dvaadvacet, nás dvanáct, takže to bylo těžké,“ přiblížil Miroslav Kratochvíl s tím, že z nejrůznějších důvodů měl mimo devět hráčů.

„Brankář Satrapa byl na horách, navíc je z jihu Čech a trénuje zatím sám. Po rekonvalescenci se teprve pomalu vrací Mündl, který je s úpony po operaci, Ciolek měl podobný problém. Z podzimu je ještě pochroumaný Menčl. To je ztráta, ten má na vyšší soutěž, ale v tuto chvíli nevíme, jak se to vyvine a zda s ním počítat. Chyběli nám i hostující hráči. Kortiš začal na Aritmě a za měsíc by se měl vrátit, Jindřich a Šamša se na počátek přípravy vrátili do Neratovic. Doufejme, že budou v pohodě a Neratovice nám je zase pustí,“ vyjmenoval některé ztráty kormidelník Libiše.

Jediný okresní zástupce v nejvyšší středočeské soutěži bude na jaře odvracet druhý sestup v řadě. Na desátém místě má se ziskem sedmnácti bodů jen nepatrný náskok na nebezpečné pásmo. Okysličení sestavy by se i podle slov trenéra šiklo, jenže doplňování jde zatím celkem ztuha.

Miroslav Kratochvíl, trenér LibišeZdroj: Luboš Kurzweil„Zatím se nám to úplně nedaří. Hráčů je málo,“ potvrdil stesky kolegů od konkurence a svá slova rozvedl: „Ti starší hráči, držáci, kteří to mají rádi, jsou ukotvení ve svých klubech a nechtějí dojíždět. U mladých je to komplikované. Když natrefíte na někoho dobrého, tak bude hrát lepší soutěž. Vzít někoho, kdo se s fotbalem až tolik neprotnul, mi jako trenérovi nedává smysl,“ kroutí hlavou Kratochvíl.

Kromě zmíněných podzimních hostů alespoň nemusí řešit odliv hráčů podobný tomu z loňského léta po pádu z divize. „Ti, co končili podzim, přislíbili i jarní část. Samozřejmě nechceme usnout. Víme, že potřebujeme zkvalitnit, tak hledáme další doplnění určitých postů,“ předeslal.

Prvními úlovky na přestupovém trhu jsou zatím hráči, kteří v Libiši působili ještě v první polovině loňského roku, po sestupu ale odešli hrát pouze okresní třídy. „Vrátil se Lukáš Šlehofer. Po té jarní anabázi a pádu z divize už nechtěl hrát, ale podařilo se mi ho přemluvit. Druhou akvizicí je Tomáš Kvída, ten byl teď nemocný, tak nenastoupil, ale jinak s námi už absolvoval dva tréninky,“ zmínil Miroslav Kratochvíl chystané návraty „starých známých“ hrajících na podzim za Postřižín, respektive Dolní Beřkovice.

„Snad ještě budeme mít šťastnou ruku a nějaké doplnění vyjde,“ přeje si Kratochvíl, který sám během podzimu vstupoval podruhé do stejné "libišské" řeky po konci Luboše Urbana. Další návrat nyní zažívá i výbor oddílu, do své pozice se po úrazu vrací předseda a manažer Vladimír Vávra.