O kvalitách hráčů jako Pouček, Studnička, Foferka či Krasnyanyk věděl předem, se všemi se zná. „A to nám ještě hrálo do karet, že nehrál Štancl, ale bylo nám to málo platné. Za mě obrovské zklamání a budeme se muset zamyslet nad sebou,“ smutnil.

„Do druhé půle jsme udělali nějaké změny, ale ani to se nepovedlo a Moravec, který šel sám na bránu, udělal kličku stoperovi a místo toho, aby trefil síť, tak to dal vedle,“ popisoval kouč zmar svého mužstva.

„Po de facto navlas stejných hrubkách a gólech jsme prohráli. Poučkovi jsme umožnili hattrick. A v poločase, když to máte 4:0, je to těžké,“ rekapituloval zatím nejméně povedené utkání v sezoně trenér Libiše Miroslav Kratochvíl.

Libiš v mistrácích po úvodní výhře prohrála už popáté v řadě. „Je to přesně opak přípravy, kdy jsme první utkání prohráli a pět vyhráli,“ připomněl trenér. „Čekáme na ten zlom. Doufám, že přijde co nejdříve. Ta kvalita tady je. Ale bohužel nahoře nejsme produktivní, ztratili jsme Vetešníka v předminulém utkání. A vzadu se dopouštíme strašných chyb, ačkoliv mančaft hraje celkem dobře, je to těžké,“ uvažoval nahlas.

Necítí se po tak černé sérii jako trenér přece jen už v ohrožení? „Zatím nikoliv. Není to asi na pořadu, netuším. Vedení se mnou o tom nemluvilo. Jsou si vědomi toho, že tu kvalitu sice máme, ale prostě se teď nedaří,“ reagoval na dotaz.

Oproti lehkým nohám hráčů v přípravě už nejspíš pracuje jejich psychika, nahlodaná týden předtím ztrátou remízy hluboko v nastavení. „Ve Velimi by pro nás byla krásná remíza a určitě by nám pomohla. Gól v 96. minutě nás ale dostal zase dolů. Nedaří se nám to zlomit. Je tam asi trochu i psychický tlak na ty hráče. Leží to na nich, ale dostat se z toho musí jedině sami,“ uvedl a za příklad dal sobotní střídání Ciolka pro špatný výkon už po necelé půlhodině.

Zbraně kouč každopádně neskládá. „V Chlumci nemáme co ztratit a pojedeme tam udělat nějaký výsledek. Musíme to už někde zlomit,“ zavelel.