Zpět do mateřských Neratovic se vrátili hostující Vítězslav Jindřich a Patrik Šamša. Mimo hru je podle trenéra i Daniel Kortiš, který přišel v létě z Hostivaře. V přípravě si pak pochroumala koleno brankářská jednička Jan Satrapa. V Libiši tak museli na poslední shánět náhradu. Podle kouče by mohla být k mání už na první mistrák s Poříčany, každopádně chytat prý bude stejně jako v generálce podzimní dvojka Jakub Kundrát.

Neratovické ztráty a nálezy: Dobiáš do Slovanu, přichází „švýcarská“ dvojčata

V pokročilejší fázi přípravy se podařilo sehnat i doplnění do středu pole v podobě nedávno ještě náctiletých Martina Procházky z béčka Příbrami a Pavla Mušky (naposledy Kralovice, předtím Žižkov B).

V přípravných zápasech to od Libiše úplně hitparáda nebyla. Duely s Brandýsem a Přední Kopaninou zrušily absence, v prvním případě u soupeře, ve druhém u Libiše. Zbylá čtyři utkání sokolové prohráli. Týden před mistrákem dokonce se soupeřem z I. A třídy, s Jinočany 0:2.

Na soustředění letos „jen“ po Česku, jedním z cílů je pro Čečelické postup

„Byli jsme konečně v kompletnějším složení. Potřeboval jsem vidět i ostatní hráče v akci. My jsme ze čtyř vyložených šancí nedali nic. V závěru už některým docházely síly a po hrubé chybě padl druhý gól. Ukázalo nám to, že někteří budou muset na přebor přidat,“ objasnil kouč podle jeho slov zasloužené vítězství velmi dobře hrajícího předního mužstva I. A třídy. „V sobotu už to bude křest ohněm a půjde o hodně,“ odkázal na duel s pátým týmem podzimu. Jakou tvář jediný zástupce Mělnicka na startu jara ukáže?

Podzimní výsledky a jarní program Libiše A