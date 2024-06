Hlavní Mareš bude omezen na dvě kola, tedy do konce sezony, za nenařízení pokutového kopu a neudělení červené karty, asistent Laštovička na jedno kolo za nesignalizování přestupku. Komise konala na základě zprávy od delegáta a po vyhodnocení videozáznamu z utkání.

K penaltové situaci došlo hned v úvodních minutách už za příznivého stavu pro hosty. Brankář Dřevojan vyběhl proti Vetešníkovi a autora úvodního gólu při kličce podrazil. Místo penalty se ovšem k údivu hostů kopalo pouze od branky.

„Penalta byla úplně jasná. Říkali to i kluci ze Sedlčan. Píchnul jsem si míč těsně před gólmanem a on mě trefil,“ vrátil se Jan Vetešník k situaci, kterou si můžete prohlédnout na videu níže:

Neodpískaný penaltový zákrok brankáře Sedlčan Filipa Dřevojana na libišského Jana Vetešníka | Video: SKFS

Podruhé vstoupili sudí neblaze do průběhu zápasu po obratu domácích už za stavu 3:1. Plesl ještě na libišské polovině zajel do Vetešníka oběma nohama napřed, za surový skok-skluz viděl pouze žlutou kartu. „Čekal jsem to, takže mě moc netrefil,“ okomentoval kanonýr Libiše zle vyhlížející faul, který přišel v době, kdy se na trávníku jiskřilo od kopaček na obou stranách.

"Červený" faul v podání sedlčanského Víta Plesla | Video: SKFS

Hosty ve výsledku více mrzela neodpískaná penalta. „Možná by to vypadalo jinak, kdybychom vedli 2:0 hned na začátku,“ uvažoval Jan Vetešník. Hosté sice Vondrou čtvrthodiny před koncem snížili na 2:3, ale zápas tak už i skončil.