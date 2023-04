„Bylo to i trochu dílem štěstěny. Zápas mi vyšel a zužitkoval jsem šance, co mi kluci připravili. Nejsem žádný střelec, ale tentokrát se to sešlo,“ zářil pětadvacetiletý Lukáš Simon. Jak se mu povedlo stát se hlavní postavou domácího zápasu? „Jeden gól jsem uklízel do brány po centru Adama Janovského, před druhým to nějak propadlo ve středu a šel jsem sám na gólmana, na třetí jsem si vzal penaltu,“ popsal.