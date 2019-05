Vysoká patří v nováčkovské sezoně k týmům, v jejichž zápasech padá nejvíce gólů a také červených. Obojí potvrdil duel v Lužci. Když vítaná výpomoc z béčka Patera srovnávala ještě v první půli na 1:1, hrály už oba týmy v deseti. Vzájemným napadením skončil fotbal brzy pro Lafka s Pražákem.

Ve druhém poločase pozici nejčastěji vylučovaného hráče Vysoké uhájil Martin Štolba. Za zmaření šance unikajícího Peroutky těsně před šestnáctkou si „redku“ prohlédl potřetí v sezoně. Gólový trest na 3:1 následoval záhy. Početní nevýhodě navzdory se hostům podařilo snížit. Na hřišti byl v té chvíli už z lavičky povolaný a ne zcela uzdravený nejlepší střelec soutěže Gabčo. Peroutka s Kučerou ale svými druhými zásahy v utkání udělali z výsledku jednoznačnou záležitost.

„Jsem rád, že jsme uhráli tři důležité body. S třiceti už by neměl být s naší záchranou problém,“ těšilo kouče Lužce Pavla Dohnala. Nepochyboval, že klíčovým momentem byl právě červený faul a následný gól. „Hodně nám to pomohlo. Byli jsme od té doby lepší a korunovali výhru dalšími dvěma góly. Do té doby se hrálo vyrovnaně nahoru – dolů, ale oboustranně chybělo lepší finále.“

Hostujícího trenéra mrzelo, že jeho tým zapomněl kdesi v kabině výkon, jímž se do pauzy prezentoval při hře deset na deset. „Začali jsme hrát nepochopitelně hůř. Domácí byli lepší a dali na dva-jedna. Místo našeho vyrovnání přišel brejk soupeře, faul a třetí gól. V oslabení už jsme se i přes snížení příliš nenadechli,“ glosoval zápas Václav Řízek, podle kterého tým ztratil údernost i s odkulháním zraněného Rolence. „Musím ale pochválit Petra Pateru, který i v padesáti odehrál na hrotu velmi dobrou první půli. Dal i gól a domácím dělal problémy.“

Oba kluby si hned o den později střihly pikantní odvetu prostřednictvím svých béček. V poločase souboje o konečné první místo v jedné ze skupin čtvrté třídy má zatím o dva góly navrch Vysoká. Její vedení se netají úmyslem soutěž vyhrát a postoupit do trojky.

Souboj rezerv odehrála Vysoká po komentáři Pešana směrem k rozhodčímu v oslabení více než hodinu. Přesto dokázala strhnout vítězství na svou stranu a přidat k dobru ještě pojistku. „Utkání mělo velmi dobrou úroveň, náboj. Pomohlo i to, že svaz poslal tři rozhodčí,“ kvitoval Václav Řízek.

Šance jeho barev jsou před odvetou u Vltavy o to vyšší, že Lužec ve stejném termínu hostuje i v Holubicích, zatímco Vysoká odehraje duel B-třídy s Byšicemi už v sobotu. Hráčská provázanost je přitom v obou táborech více než patrná. Na soupiskách béček figurovalo v lužeckém případě osm a u Vysoké pět hráčů, kteří zasáhli už do souboje v rámci kraje.

Bakov – Vojkovice 3:0 (0:0)

Branky: 64. a 85. Vaněk, 56. Říha. Rozhodčí: Ducký. ŽK: 2:1. Diváci: 60.

Byšice – FC Mělník 1:2 (0:0)

Branky: 63. Svačina – 52. Prejza, 79. Mrázek. Rozhodčí: Tichý. ŽK: 3:0. Diváci: 77.

Lužec – Vysoká 5:2 (1:1)

Branky: 21. a 81. Peroutka, 57. a 84. Kučera, 74. Hrdlík – 34. Patera, 77. Demeter. Rozhodčí: Stumpf. ŽK: 2:2. ČK: 31. Lafek – 31. Pražák, 73. Štolba. Diváci: 100.