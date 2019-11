Bod s lídrem je pro mladý tým Lužce cenný, zároveň ale i trpký. O plný zisk totiž svěřenci trenéra Martina Kroba přišli až v 90. minutě. Po vyrovnání Libčic na 3:3 navíc už poněkolikáté spílali jednomu z asistentů mladého tria rozhodčích, který měl svůj nepovedený výkon korunovat tím, že přešel špatně vhozený aut soupeře. Pifku na něj měli domácí už z prvního poločasu. Při druhém gólu hostí podle nich viděl míč za brankovou čárou po odrazu od břevna pouze on.

Své si ovšem k rozhodčím řekli i hosté. Punčochář zbytečnou žlutou za protesty proměnil zkraje druhé části po postrčení soupeře v červenou. V přesilovce byl k vidění druhý obrat výsledku, ani domácí jej ale po parádní střele Vondry nedotáhli.

„Vyrovnání nás samozřejmě mrzí. Rozhodla nezkušenost našeho týmu. Za stavu tři-dva jsme si už výsledek měli pohlídat. Ale stává se to i lepším týmům. Škoda,“ komentoval hořký závěr trenér Lužce Martin Krob. „I když jsme po většinu zápasu měli na víc, Libčice na druhou stranu neproměnily příležitosti ze začátku. Ve finále bereme bod s vedoucím týmem tabulky s pokorou,“ hodnotil zápas po ochladnutí emocí.

Kralupy vyrazily ke šlágru kola pouze s jediným náhradníkem, navíc ještě dorostencem. Rozhodit se ale nenechaly ani brzkým vedením domácích po rohovém kopu.

Ani v pátém utkání v řadě nevyšel střelecky naprázdno Adam Knoflíček, který přesně zakončeným brejkem zavelel k vyrovnání. Po změně stran dokonal z přímého kopu obrat kapitán Menčl. O vedení připravil hosty až penaltový faul Řenče v 82. minutě. Ani ve svém druhém podzimním rozstřelu pak svěřenci kouče Hemra nezaváhali.

Na po všech stránkách špatnou první půli dali v Hovorčovicích po změně stran zapomenout fotbalisté Vysoké. Zlepšený výkon, který vedl nejdříve k vyrovnání na 3:3, ale nakonec body nepřinesl. Penaltu proměněnou bývalým hráčem i koučem Slavie Michalem Petroušem ještě smazali a klidně mohli jít i do trháku, na povedenou střelu Syrového snad ze třiceti metrů v pokračující otevřené partii už ale odpovědět nezvládli. „Mohli jsme vyrovnat a přivézt alespoň bod, ale to by Rolenc sám před gólmanem musel svou megašanci vyřešit lépe,“ zmínil po utkání trenér Vysoké Václav Řízek.

BYŠICE POHRDLY PENALTOU A LITOVALY

Nehezký bojovný fotbal a jediný vstřelený gól stačil rezervě Kosmonos k výhře nad Byšicemi. Závěrečnou půlhodinu odehráli domácí v přesilovce, ale spíše v ní sami bránili hubený náskok.

Kvůli pozdnímu příjezdu trojice rozhodčích se zdržel začátek, ale kdo dorazil ještě později, o nic nepřišel. Boj od vápna k vápnu nechával brankáře dlouho bez práce, až ve 28. minutě to změnil tvrdou střelou domácí Fabián. Brankář Gabriel ji vyrazil na roh. Ještě před přestávkou sklepl Králův centr zleva na bližší tyči David Mašek a poslal Kosmonosy do vedení.

Druhá půle patřila Byšicím. Sedm minut po přestávce si exbousovský špílmachr Koštíř došel do vápna pro faul dorostence Gracla, jenže z penalty zkušený Hyka poslal míč vedle brány.

V 64. minutě se šel předčasně sprchovat po faulu na Strouhala bez míče hostující Novák, v oslabení však byli jeho spoluhráči paradoxně nebezpečnější. Desítka žluto-modrých měla více ze hry, ale vyloženou šanci žádnou. Hyka hlavičkoval těsně vedle, Janura musel jen vyrážet před sebe Laudovu ránu z dálky a vyškrabovat přes břevno Čurdův dobře zahraný přímák. „Uhráli jsme to šťastně, náš mladý mančaft se učí každým zápasem,“ řekl nový šéf domácího trenérského triumvirátu Jaroslav Kühnel.

Lužec – Libčice 3:4 np (1:2)

Branky: 7. Kučera z pen., 60. Uher, 82. Kučera – 30. Hrdina, 41. Pešek, 90. Vondra. Rozhodčí: Stehlík. ŽK: 3:5. ČK: 53. Punčochář (Lib.). Diváci: 90.

Bakov n. J. – Kralupy 2:3 np (1:1)

Branky: 13. Vaněk, 82. Kvapil z pen. – 31. Knoflíček, 76. Menčl. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:4. Diváci: 50.

Hovorčovice – Vysoká 5:4 (3:1)

Branky: 13. a 37. Žilka, 9. Ptáček, 66. Petrouš z pen., 82. Syrový – 11. a 72. Vála, 56. a 73. Gabčo. Rozhodčí: Holý. ŽK: 1:3. Diváci: 60.

Kosmonosy B – Byšice 1:0 (1:0)

Branky: 41. Mašek. Rozhodčí Stránský. ŽK: 2:4. ČK: 63. Novák (B.). Diváci: 50.

LUBOŠ KURZWEIL, KAREL JEDLIČKA