Bakov n. J. - Benátky n. J. B 1:1 (0:1)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: Zápas bych zhodnotil tak, že remíza byla zasloužená pro obě mužstva. V prvním poločase byl lepší soupeř, zatímco ve druhém poločase jsme měli více šancí my.

Jiří Kubát, trenér Benátek: Jednoznačně jsme ztratili dva body. Do třicáté minuty jsme měli pět vyložených šancí. Několikrát nás vychytal domácí brankář Kalčík. Paradoxně z nejmenší šance jsme se dostali do vedení. Bylo to po prodlouženém autu. První poločas byl z naší strany herně velmi dobrý. Vypracovali jsme si spoustu příležitostí, avšak neskórujeme. O poločase jsme si řekli, že musíme zachytit začátek, ale asi za tři minuty jsme inkasovali. Poté se hrál vyrovnaný fotbal. Byli jsme více na míči, Bakov spoléhal na své dva kvalitní útočníky Boška a Vaňka, které jsme se snažili pokrýt, a řekl bych, že se nám to dařilo. Postupem času byl ale Bakov z brejků nebezpečný. I přesto jsme si vypracovali dvě nebo tři příležitosti. Poběrežský šel sám na bránu, poté byl ještě jednou sám před brankářem. Bohužel to neproměníme. Po půl hodině hry jsme měli být ve vedení 3:0 a asi by bylo po zápase. Místo toho jsme vedli jen 1:0 a domácí ve druhé půli ožili. I když je to plusový bod z venku, je to pro nás ztráta. V naší situaci to nic neřeší, protože jsme právě Bakov chtěli stáhnout, což se nám nepodařilo.