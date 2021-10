Dosud nejlepší trojice si poradila se soupeři z chvostu tabulky. Kralupy nad Bakovem vyhrály stejně jako Byšice ve Velkém Borku jen nejtěsnějším rozdílem. Zato ve Staré Boleslavi byla k vidění nadílka jedenácti gólů, většina z nich v síti Holubic.

Z týden starého desetigólového rozboru se dokázal oklepat Lužec. Doma si i v oslabení vyšlápl na v tabulce o dost výš postavené Hovorčovice. O výhře Eletis rozhodl v závěru nervózního duelu už bez vyloučeného Hrdlíka mladšího. Z lavičky se přitom ve stejnou dobu za protesty proti výroku sudího poroučel i Hrdlík starší coby vedoucí mužstva.

Trenéři či vedoucí mužstev mohou posílat stručná hodnocení zápasů této soutěže na lubos.kurzweil@denik.cz, či formou SMS na 724 404 506. Děkujeme

Líbeznice – Velvary B 3:2 (2:2)

Ladislav Kurucz, trenér Líbeznic: „Už sedmý zápas v řadě jsme dostali gól jako první, tentokrát už v šesté minutě, a než jsme se vzpamatovali, mohli jsme prohrávat 0:3. Ale cca od 25. minutě jsme po vyrovnání začali bojovat a chtěli se zápasem ještě něco udělat. Povedlo se nám otočit na 2:1, ale před poločasem jsme obdrželi branku do šatny a bylo opět vyrovnáno. Druhý poločas nám vyšel a soupeře jsme přehrávali. Nakonec jsme byli odměněni vítězným gólem v 87. minutě.“

Kralupy – Bakov 2:1 (1:0)

David Hemr, trenér Kralup: „Bakov je kvalitní soupeř. Jeho postavení v tabulce vůbec neodpovídá tomu, co hraje. I tak si ale myslím, že jsme byli o malinko lepší a díky tomu nám zůstaly tři body. Hlavně kvitujeme, že se nám uzdravil Junek. Společně s Maříkem jim to tam už konečně začíná padat.“

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „V prvním poločase se většinou hrálo ve středu hřiště. Ve 42. minutě šli domácí do vedení po dorážce z malého vápna. Po změně stran se v utkání dělo o něco více před domácí brankou, ale opět jsme vyhořeli na proměňování šancí. V 61. minutě Tomáš Vitmajer vybojoval balón u postranní čáry, centrem našel na zadní tyči Vaňka a ten zpětnou přihrávkou Somra - 1:1. V 69. se Petr Vitmajer uvolnil po pravé straně, domácí stoper mu vypíchl balón a nakopl do našeho vápna, míč se odrazil na hranici velkého vápna, kde se do něj opřel domácí útočník a trefil pravou šibenici – 2:1. Hráčům musím poděkovat za bojovnost a že se vyrovnali lídrovi tabulky."

St. Boleslav – Holubice 8:3 (3:1)

Miroslav Sunkovský, trenér Staré Boleslavi: „Od začátku jsme měli utkání pod kontrolou a s přehledem získali důležité tři body. Trochu mrzí jen tři inkasované góly.“

V. Borek – Byšice 1:2 (0:0)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Zápas určitě nevyhrálo lepší mužstvo, ale spíše šťastnější. Musím říct, že jsme z minima šancí vytěžili maximum, kdežto soupeř měl šancí mnohem více. Rozhodla branka Laudy. Druhou přidal Gabčo z penalty a soupeř korigoval Randákem v nastavení. Pracujeme, trénujeme, ale není to stále ono. Výhra přišla po dlouhých třech týdnech. Jedna věc mě však mrzí… Že poslouchám narážky na naše mužstvo od Kralup nebo Staré Boleslavi, beru, ale že to budu muset přetrpět i v Borku, kde mám spoustu kamarádů a známých, mě opravdu velmi mrzí.“

Chotětov – Libčice 4:0 (0:0)

Jaroslav Souček, předseda Chotětova: „V prvním poločase bylo utkání vyrovnané a bez větších šancí na obou stranách. Do druhého jsme nastoupili přece jen aktivněji, hru zrychlili a hostující tým tak dostávali pod permanentnější tlak, díky kterému jsme nakonec zcela zaslouženě zvítězili.“

Radonice – Kosmonosy B 2:1 (2:0)

Jan Janík, trenér Radonic: „Kluci z Kosmonos přijeli dobře fyzicky připraveni. Náš tým zasáhla smůla. Kvůli absenci devíti hráčů A-týmu jsme povolali kluky z Benfiky. Povedl se nám vstup do utkání i celkově první poločas. Vedli jsme 2:0 a nedali několik dalších gólovek. O poločase vystřídal další hráč pro zranění a začala se nám rozpadat sestava. Během chvilky jsme museli stáhnout nedisciplinovaného hráče, aby nedostal červenou, a zranily se nám i další dvě klíčové opory. Aby toho nebylo málo, soupeř zaslouženě snížil, po celý druhý poločas byl jasně lepší. Ovšem my jsme výhru ubojovali, za to smekám před celým týmem.“

Lužec – Hovorčovice 2:1 (1:0)

Martin Tauchman, hráč Lužce: „Zápas jsme zvládli výsledkově i herně. Potřebovali jsme bodovat a k tomu přizpůsobili sestavu, ve které stále chyběl Kučera a Bernard. Bylo to vyrovnané a místy i zbytečně vyhrocené utkání. Do vedení jsme šli po přesné hlavičce našeho nejlepšího střelce Uhra. Na dva nula mohl do poločasu zvýšit dobře hrající Černohlávek, ale minul. Po změně stran jsme obdrželi gól z penalty, které předcházel neodmávaný metrový ofsajd. Tím vznikly emoce, které pokračovaly. Po druhé žluté byl vyloučen Hrdlík (dnes jeden ze stoperů), ale naštěstí jsme to bojovností překlopili na naši stranu. Rozhodující gól dal opět hlavou po rohu Uher. Celkově chválím mužstvo za předvedený výkon. Někteří dohrávali, ale i nastoupili se zraněním a také na jiných pozicích, než jsou zvyklí. Jan Kučaba začínal na beku a končil na stoperu, kde mu to sedí víc, obě pozice zvládl výborně.“

