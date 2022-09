V minulých kolech nevýrazný Lužec šel do vedení v 9. minutě po gólu Sušíra, za domácí odpověděl ještě v prvním poločase z penalty Gracl. V 72. minutě přišli domácí o špílmachra Mynáře, který viděl druhou žlutou kartu, a domácí tak museli dohrávat utkání v deseti. Výsledek se už ale nezměnil.

„Z naší strany to byla tragédie. Chybělo tomu úplně všechno. Vrcholem pak byla červená karta za nedisciplinovanost,“ nebyl ani trochu spokojený kouč Kokoška a netajil, že Lužec si zasloužil zápas vyhrát. „Z jejich strany bych byl nespokojený s bodem. Byli lepší v kombinaci, chodili nám do brejků, chybělo jim pouze lepší řešení těch přečíslení,“ dodal kormidelník lídra tabulky, kterému se na jediný bod přiblížila dvojice Pěčice – Kosmonosy B.

Pšovka si v Luštěnicích neškrtla. Velmi špatný výkon, hodnotil Studený

Ohlasy z lužeckého tábora s jeho názorem zcela korespondovaly, hosté z Mělnicka s bodem opravdu nadšení nebyli. „Před zápasem bych ho bral, teď je to spíš ztráta, ale s předvedenou hrou jsem spokojený,“ potvrdil trenér Eletisu Martin Tauchman.

S týmem jeli na hřiště prvního s respektem, v utkání ale rozhodně znát nebyl. „Kluci pracovali tak, jak jsme si řekli. Domácí měli kromě penalty jednu šanci za celý zápas. V půli jsme mohli vést o tři góly, ale Jakub Zorenik své šance neproměnil,“ zmínil i čerstvou posilu z mělnické EMĚ. „Druhý poločas jsme mohli rozhodnout, ale finální fáze nám neladila. Gól na dva-jedna nám nebyl uznán, ale dle vyjádření i domácích fanoušků o ofsajd nešlo,“ dodal Martin Tauchman.

Rezerva divizních Kosmonos si týden po svém sousedovi v tabulce Pěčicích zajela pro tři body na půdu nováčka do Všestud. V rozmezí 21. a 23. minuty zasadila knokaut, ze kterého se domácí už nesebrali. Jejich trenér Jiří Kaiser tým za počínání v obraně rozhodně chválit nemohl.

„Vůbec nechápu kolaps naší obrany, která si nechala dát během tří minut tři góly a celý zápas tak hodila do koše,“ kroutil hlavou s tím, že okna v defenzivě se s týmem vlekla jako červená nit celým zápasem. „V době, kdy jsme prohrávali o tři branky, jsme připravili pro hosty další stoprocentní šanci, kterou neproměnili. Když už se dostaneme do hry, tak vyrobíme další dvě ukázkové minely a uzavřeme tím tento zápas. Totální zmar a hrubé individuálních chyby rozhodly o výsledku. Soupeř ale byl velmi dobrý,“ vstřebával nezdar Jiří Kaiser.

Okresní fotbal: Borek už vládne sám. Dusno po porážce Romy, v akci i policie

Tvrdě vybojovaný bod dovezly Byšice z Velvar. Zápas s tamním béčkem hosté rozehráli na tři, když i zásluhou nové posily Launy vedli po dvaceti minutách 2:0, soupeři se ale podařilo srovnat na 2:2.

„Zápas to byl opravdu tvrdý. Musím smeknout před hráči, co vydrželi a schytali. Ty šrámy od kolíků po celých nohách, to jsem ještě nezažil. Ale nebyl jediný, kdo by chtěl nějak oplácet, nebo reagoval na soupeře," řekl trenér Daniel Hnízdil, který právě kvůli reakci na surový zákrok v jednom z minulých zápasů a následnému disciplinárnímu trestu nesmí na lavičku.

Slovan na tvrdší hru doplatil až v nastavení, kdy se po dvou žlutých pakoval autor penaltového snížení Mikš. „Všichni zaslouží velkou pochvalu, i když v zápase vedeme o dva góly, tak bychom měli vyhrát. Musím však vyzdvihnout střední zálohu - Kamil Kmeťo a Lukáš Majzler zahráli nejlepší fotbal, co jsem od nich kdy viděl. A výborně se uvedla posila Dan Launa, přesně zapadl, kam jsme potřebovali."

8. kolo: Pěčice – Benátky B 3:2 (30. a 41. Šťastný, 26. Hellmiss – 54. Chaloupka, 80. Outěřický), Bakov – Chotětov 1:2 (76. Vaněk – 5. Duda, 55. Vtelenský), Libčice – Hovorčovice 2:2 (16. Punčochář, 45. Lain – 32. Valíček, 72. Tenkl), FC Mělník – Záryby 1:0 (31. Antoš), Rejšice – Lužec 1:1 (37. Gracl – 9. Sušír), Velvary B – Byšice 2:2 (36. z pen. Mikš, 47. Novotný – 5. Válek, 20. Launa), Všestudy – Kosmonosy B 2:5 (30. a 68. z pen. Růně – 21., 47. a 62. Boxan, 22. Strouhal, 23. Hošťálek)