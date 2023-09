Benátky B – Záryby 3:1 (0:0)

Jiří Kubát, trenér Benátek: Jedním slovem úleva. Věděli jsme, že potřebujeme nutně bodovat, což se nám naštěstí podařilo. Potřebovali jsme prolomit střeleckou smůlu z posledních tří zápasů. S kluky jsme si říkali, že stačí vstřelit nějakou ušmudlanou branku, a pak nám to tam začne padat. Podařilo se nám to, bohužel ale až ve druhé půli. Na soupeře jsme nastoupili aktivně a prvních dvacet minut byli lepším týmem. Vytvořili jsme si dvě velmi nebezpečné situace, které jsme bohužel neproměnili. Postupem času se do nás dostávala křeč, byli jsme nepřesní v rozehrávce. Soupeře jsme pouštěli, po našich jednoduchých ztrátách, do nebezpečných brejků. Poločas tedy skončil bez branek. V půli přišla trošku důraznější promluva, že musíme hrát aktivně a o body se více poprat. Hlavně také být trpělivější a nikam nespěchat. Během úvodních deseti minut druhé půle jsme vstřelili dvě branky. Jak jsem řekl, že nám stačí ušmudlaný gól, tak to přesně tak bylo. Možná jsme si mysleli, že je hotovo. Kluky jsem nabádal, že Záryby minulý zápas otočily v posledních pěti nebo deseti minutách proti Mělníku. Říkal jsem jim, ať nepolevíme. Deset minut před koncem jsme ale inkasovali. Soupeř měl ještě jednu nebo dvě situace, ze kterých mohl vyrovnat, my jsme je ale přečkali. Po jednom z brejků jsme poté přidali třetí gól a zápas dovedli do vítězného konce. Řekl bych, že naše vítězství je zasloužené. Držení míče bylo tak osmdesát procent ku dvaceti. Musíme být mnohem více trpělivější a více dodržovat to, co si říkáme. Věřím, že kromě hry, jejíž parametry jdou nahoru, přijdou také lepší výsledky.

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Do zápasu jsme nastoupili s odhodláním opět bodovat. Ačkoli jsme věděli, že to bude těžké. Domácí neměli ještě ani bod a jako rezerva divizního áčka to budou chtít změnit. První poločas probíhal od domácích ve stylu, který jsme očekávali. Držením balónu v zadní řadě a odtud dlouhé nákopy za naší obranu. To jsme dokázali v prvním poločase eliminovat. Naši hráči měli za úkol tuto hru předpovídat a při získání míče přejít do rychlého protiútoku. Což se nám moc nedařilo. I přesto jsme si vytvořili tři vyložené šance, které jsme bohužel neproměnili, a poločas skončil 0:0. Do druhého jsme museli opět udělat vynucenou změnu, která ovlivnila naši hru už na začátku. Náš nedůraz v obraně soupeř potrestal hned ve 48. minutě. O tři minuty později to už bylo 2:0, když centrovaný balón trefil domácího hráče do kotníku a kupodivu všech se míč objevil v naší síti. Po obdržených brankách jsme se pomalu oklepali a začali hrát na soupeřově polovině se snahou korigovat. Bohužel se nám to povedlo až v 82. minutě. Poté jsme měli ještě pár šancí na vstřelení branky, ale bez úspěchu. Naopak v nastaveném čase, když jsme se vrhli do útoku, se povedlo domácím vstřelit třetí branku a rozhodčí ukončil zápas. Celkový dojem z naší hry v zápase nebyl moc kvalitní a můžeme doufat, že se to bude v dalších zápasech zlepšovat.

