„Generálka i celý turnaj proběhl nad očekávání dobře. Děkujeme všem zúčastněným. Hlavní dík patří všem organizátorům turnaje,“ shrnuli Lužečtí na svých stránkách sobotní akci.

Domácí ve svém prvním zápase vysekli 5:0 béčko pražského Meteoru, hrající pražskou I. A třídu. Hattrickem se zaskvěl Zoreník, kterému dvakrát sekundoval Motejzík.

Ve finále si svěřenci trenéra Martin Tauchmana poradili s Uhlířskými Janovicemi v poměru 3:0. Z brejků se znovu prosadilo „vraňanské“ duo Zoreník (2) – Motejzík. „Janovice si kromě úvodního tlaku nevytvořily žádné další šance, a tak naše vítězství bylo zcela zasloužené,“ hodnotili Lužečtí.

Do turnaje v jejich dresu zasáhli Rollo, Švejda, Uher, Vála, Kolařík, Prejza, Hruška, Branse, M. Kučaba, J. Kučaba, Hrdlík, Motejzík, Merta, Hovorka, Zoreník, Raichl, Jirkovský.

„Prvních patnáct minut jsme měli převahu, jenže jsme nedali tři vyložené šance. Pak jsme po chybách dostali dva góly. Poté jsme tlačili, ale nedokázali jsme vstřelit žádný gól, domácí si to pohlídali a přidali pojistku,“ popisoval finále janovický fotbalista Antonín Beneš.

V neúplném složení (kvůli dovoleným) šlo podle něj o náročný závěr přípravy. „Hráli jsme to, co jsme si řekli a nebylo to špatné. Byla to dobrá generálka, turnaj se klukům líbil,“ dodal Beneš. Nejlepším brankářem turnaje byl pořadateli vyhlášen janovický Srba.

Třetí místo obsadily Kunice. Papírově nejslabší účastník, který na jaře spadl z I. B třídy, si po nezdaru 1:6 od Janovic spravil chuť v souboji poražených. Meteor B ve vyrovnaném souboji přestřílel 4:3.