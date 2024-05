„Zasloužená výhra, hráli jsme dobře, další krůček k záchraně,“ shrnul utkání stručně trenér vítězů Zbyněk Štrupl. Co bylo klíčem, který dosud z žádných soupeřů nenašel? Podle něj vítězné nastavení do zápasu od jeho první minuty. „Šli jsme na hřiště s tím, že to odmakáme na sto procent, budeme se věnovat jen fotbalu. Jsem rád, jak jsem to zvládli. Měli jsme lepší pohyb a hlavně větší vůli po vítězství,“ zdůraznil s tím, že jej po utkání potěšily nejen tři body, ale i pochvalné SMS na výkon mužstva od některých trenérských kolegů.

Hostující Martin Tauchman přiznal, že jeho tým tentokrát nepodal dostačující výkon. „Na zisk bodů to nebylo dost. Celý týden jsme se připravovali nejen na herní sílu Mělníka ve vlastním prostředí, ale také na to, že musíme udržet emoce pod kontrolou. Herní síla Mělníka se potvrdila a bohužel se nám nepodařilo udržet emoce,“ uvedl v narážce na dvě červené.

Právě vykartování v sezoně patnáctigólového střelce viděl šéf hostující lavičky při zranění druhého nejlepšího kanonýra týmu Dolejšky jako jeden z klíčových momentů.

close info Zdroj: FAČR zoom_in Co dalšího podle něj rozhodlo? „Neproměnili jsme šance na začátku – Zoreník mířil nad a Hrdlík zvolil špatné řešení. Do vedení šel Mělník po přísně posouzené standardní situaci, kterou Rollo sice vyrazil, ale na dorážku již nestačil. Druhý gól podle mého názoru a informací od hráčů padl z ofsajdu. Za stavu 2:0 jsme se mohli vrátit do utkání, kdyby byl nařízen pokutový kop proti domácím za faul na Motejzíka, ale bohužel místo toho byl vyloučen Zoreník za dotaz, proč nebyl faul pískán,“ popisoval Martin Tauchman dění prvního poločasu. Ten nakonec rozhodl. Ve druhém už padlo po jedné brance na každé straně, hosté snižovali až v závěru.

Zbyněk Štrupl dostál svému zvyku a na adresu soupeře, a tedy i jeho zlobě směrem k sudím, se ani tentokrát nevyjadřoval. „Všechny góly byly naprosto regulérní,“ reagoval pouze.

„V kontextu celého utkání gratuluji Mělníku k výhře, kde se mi líbil výkon Rejmana. Ostatní věci, které nemohu ovlivnit, nebudu komentovat. Naše série neporazitelnosti trvající 21 utkání musela jednou skončit, bohužel to bylo právě dnes,“ dodal Martin Tauchman.

Pro příští kolo – doma proti béčku Benátek – už má lídr při remízové ztrátě druhých Líbeznic v Obříství postupový mečbol zcela ve své moci. Na opačném konci tabulky mají Všestudy čtyři kola před koncem zpečetěný návrat do okresu po dvou letech. Široké sestupové pásmo už nemohou opustit ani v případě plného bodového zisku.

Blízko mu byly i naposledy v Benátkách. V zápase, který stejně jako některé další na několik minut přerušila bouřka a krupobítí, hosté vedli těsně před vypršením hrací doby 2:1. Domácí ale stihli obrat.

„Pro nás je to super výsledek. Všem klukům moc děkuji a chválím je, že hráli až do konce. I přesto, že jsou Všestudy poslední, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Stál proti nám velmi kvalitní protivník," vysekl soupeři poklonu trenér vítězů Jiří Kubát s tím, že hosté z Mělnicka měli v prvním poločase i více šancí.

Ztuha vybojovanou výhru přisuzoval "hlavám" svých hráčů. „Věděli jsme, že musíme vyhrát, nebylo kam couvnout. I když naši kluci hrozně moc chtěli, svázalo jim to nohy. Na klucích jsem viděl, že hrozně moc chtějí zápas zvládnout. Nakonec se nám to podařilo. V 90. minutě jsme vyrovnali a ve čtvrté nastavené minutě vstřelili rozhodující gól, což hovoří za vše."

Mocně za záchranou finišují Pěčice. Jasná výhra v Čelákovicích byla jejich třetí v řadě. Domácí se museli obejít bez tří hráčů, za hlavní příčinu vysoké porážky to ale nepovažovali. "Hosté se ujali vedení již v 10. minutě. Po osmi minutách přišla další chyba v obraně a hosté vedli 2:0. My jsme měli také dvě dobré možnosti, ale v zakončení chyběla přesnost. Ještě do konce první půle přidaly Pěčice třetí trefu a tak skončil i poločas. Po přestávce jsme doufali ve změnu, ale v 55. minutě jsme nevyužili šanci a soupeř po chybě stoperů přidal čtvrtou branku. Zbytek zápasu byl již pod kontrolou soupeře a my jsme zaznamenali letošní rekordní porážku,“ smutnil sekretář Unionu Čelákovice Milan Šikl.

Alespoň na bod si po čtyřech předešlých porážkách sáhl Chotětov. V Řepově hosté dokázali po změně stran odpovědět na vedoucí trefu soupeře. „Ve srovnání s minulým týdnem byl náš výkon a přístup lepší. S kvalitním soupeřem jsme odehráli dobré utkání, ke kterému přispěl i přesný rozhodčí. Od remízy bychom se měli odrazit do dalších zápasů," věří brankář Chotětova Petr Ulman.

Domácí se podle jeho slov v první půli snažili kombinovat a hrát převážně na šikovného Cepku, právě on po chybě otevřel účet. "Na druhé straně jsme mohli vyrovnat, ale na těžkém terénu jsme balón dostatečně nezpracovali. Celkově se hrál aktivní fotbal i navzdory počasí. Ve druhé půli jsme se více tlačili do útoku a odměnou nám byl vyrovnávací gól. Ke konci poločasu měly oba týmy šanci na vítězný gól, ale brankáři nepřipustili změnu skóre," vylíčila utkání jednička hostů.

25. kolo: Čelákovice – Pěčice 1:6 (84. Hromas – 11. Vodháněl, 18. Šťastný, 40. Hellmiss, 51. Beran, 61. Makovec, 65. Valenta), Hovorčovice – Bakov n. J. 4:1 (70. a 79. Ptáček, 17. Ehmig, 44. z pen. Valíček – 26. Maryška), Benátky B – Všestudy 3:2 (47. Růžička, 90. Bohdan, 90+4. Outěřický – 31. a 73. Brázda), Mělník 1909 – Lužec 3:1 (26. Királyi, 30. Veselý, 57. Jeřábek – 84. Uher, ČK: 33. Hrdlík - vedoucí, 35. Zoreník - oba Lužec), Záryby – Zeleneč 1:1 (22. vl. Dvořák – 61. T. Vytlačil), Obříství – Líbeznice 2:2 (69. Sklenář, 90+1. Sus – 37. Bogatkin, 86. Trnka), Řepov – Chotětov 1:1 (24. Cepka – 74. Rozumný)