Krajně nepovedený zápas odehrál Lužec. Z nedalekých Velvar se od nováčka vracel o deset gólů těžší. Z brány je tahal devatenáctiletý Martin Hruška, jinak hráč z pole. „Vedl si dobře. Góly bych mu nepřisuzoval. Brankář se nám v týdnu zranil. Celkově se před zápasem netrénovalo. Některé hráče máme mimo – zranění a karanténa,“ popsal lužecké trable Martin Tauchman, jeden z nejzkušenějších hráčů na hřišti.

Výraznější gólovou nadílkou rozloženou mezi šest střelců oblažili své diváky v Bakově nad Jizerou. Domácí tým se tak druhou výhrou odrazil ode dna tabulky.

Hovorčovice – Radonice 5:2 (2:2)

Jan Janík, trenér Radonic: „Čekal nás těžký soupeř, což jsme věděli. Bohužel nás potkala velká marodka a museli jsme udělat čtyři změny v základní sestavě. Prvních třicet minut jsme hráli asi jako ve čtvrté třídě a prohrávali 0:2. Do poločasu jsme se zvedli a vyrovnali. Ve druhé půli jsme domácí začali přehrávat, měli šance, domácí šli dokonce do deseti. Od toho momentu jsme přestali hrát. Asi jsme čekali, že se porazí sami. Gratuluji soupeři k bodům, my jsme je bohužel ztratili.“

Byšice – St. Boleslav 1:1 (0:0)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Těžký soupeř, těžký zápas. Vyhrát mohla obě mužstva. Musím poděkovat všem hráčům za předvedený výkon. Nadstandardními hráči byli Petr Svačina a Dominik v bráně.“

Miroslav Sunkovský, trenér Staré Boleslavi: „Po celý zápas jsme byli lepším týmem. Bohužel nás v posledních kolech trápí koncovka. Také v Byšicích jsme si vytvořili hodně šancí, které jsme bohužel neproměnili. Domácí spoléhali pouze na střelce Gabča, kterého jsme však uhlídali.“

Bakov – Líbeznice 6:1 (2:0)

Roman Vaněk, předseda Bakova: „Zápas se povedl v několika ohledech, pěkné počasí a šest gólů v soupeřově brance přispělo k euforii. Trenér měl konečně k dispozici tým se silnou lavičkou, střídající také pomohli k famóznímu výsledku. Potěšila produktivita, která v minulých zápasech nebyla, a fakt, že o se góly postaralo více hráčů. Radost nám udělaly také letní posily, jejich první zápasy v A-týmu vyšly parádně. Nebýt penalty, připsal si Kroupa čisté konto, Matouš svoji první minutu využil mistrovsky, vstřelil branku. Ode dna tabulky jsme se sice ještě neodtrhli, ale doufám, že jsme překonali krizi a podzim dohrajeme v lepší kvalitě.“

Ladislav Kurucz, trenér Líbeznic: „V dalším venkovním zápase nás opět srazilo neproměňování stoprocentních šancí, nedůsledné, naivní a měkké bránění a individuální chyby. I když to herně, hlavně první poločas, nebylo špatné, tak jsme odjeli s debaklem, kdy nás soupeř trestal z brejků."

Velvary B – Lužec 10:0 (4:0)

Martin Tauchman, hráč Lužce: „Velvary se posílily o tři hráč z A-týmu, a to bylo klíčové. V první půli jsme nevyužili tři šance. Soupeř trestal rychlými protiútoky. Druhá půle byla špatná. V zápase jsme měli i smůlu – dvakrát vlastní gól, plus mnou neproměněná penalta za stavu 0:9. Celkově soupeř lepší hladovější. Dali jsme jim to ale zadarmo. Od nás katastrofa. Musíme se v týdnu pořádně připravit a odčinit tu ostudu. Vrátí se nám hráči z marodky. Potrénujeme a ono to půjde.“

Kosmonosy B – Chotětov 2:1 (1:0)

Martin Michalec, trenér Kosmonos B: „Měli jsme vyhrát výrazněji a rozhodnout už v prvním poločase. Po přestávce jsme opět šance zahazovali a můžeme být rádi, že se nám na rozdíl od hostů ujala penalta.“

Miroslav Vlk, trenér Chotětova: „Domácí nás dostali pod tlak hlavně zásluhou Maška, který jejich hru dirigoval uprostřed. Ubránili jsme se štěstím spoustu standardek, které kopal také výborně. Ve druhé půli jsme se zvedli, ale domácí byli lepší.“

Holubice – Kralupy 0:3 (0:1)

David Hemr, trenér Kralup: „Pro diváka a někoho, kdo čekal gólové hody, to nebyl zrovna pěkný zápas. Holubice většinu času bránily. Nakonec nám to tam padlo po dobře provedené standardce. Nato si Holubice daly krásný vlastní gól a klid nám přinesl třetí gól, kdy zakončoval Polák. Bereme tři body jsme zase o kousek blíž našemu předsevzetí.“

Libčice – V. Borek 4:0 (2:0)

Zbyněk Štrupl, trenér Borku: „Domácí vyhráli zaslouženě. Klukům nemůžu nic říct, makali, ale nestačilo to. Bohužel jsme neměli ani jednoho středního záložníka z předchozího utkání, a to nejsme schopni nahradit.“

10. kolo (8. hrané): Hovorčovice – Radonice 5:2 (13., 34. a 81. Pouzar, 58. a 87. Valíček – 38. Brynda, 41. Smetana), Libčice – V. Borek 4:0 (23. a 77. Paluka, 38. Hrdina, 59. z pen. Punčochář), Byšice – St. Boleslav 1:1 (58. Taran – 60. Voženílek), Bakov – Líbeznice 6:1 (38. Kvapil, 45. z pen. Vaněk, 60. Vitmajer, 71. Boško, 73. Matouš, 90. Ajchler – 69. z pen. Zeman), Velvary B – Lužec 10:0 (7., 37., 68. a 90. Kulhavý, 30.a 27. Mikš, 57. z pen. a 80. Podivínský, 56. Štefanik, 65. Radošinský), Kosmonosy B – Chotětov 2:1 (36. Kozma, 64. z pen. Mašek – 60. Koníček), Holubice – Kralupy 0:3 (42. Houška, 70. vl. Valtr, 75. Polák).