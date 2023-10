Všestudy – Benátky n. J. B 1:3 (0:0)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: Chtěli jsme doma bodovat a potvrdit výhru z venku. Již ve 12. minutě byl sám před brankářem Vávra, ale neproměnil a ke všemu se nám při této akci zranil Brázda. I tak náš tým držel míč a kontroloval hru. Soupeř hrál v bloku a pro nás bylo těžké se tam dostat. O poločase jsem kluky nabádal k trpělivosti. Druhá půle byla ve stejném duchů, soupeř v bloku čekal na brejk. Nám se podařilo dát gól v 60. minutě, ale pojistka ne a ne přijít. A bohužel přišel trest. Hosté využili zaváhání a nejen, že srovnali, ale utkání se jim podařilo otočit. Prohra nás mrzí, ale musíme pracovat dál.

Jiří Kubát, trenér Benátek: Bylo to pro nás obrovsky důležité utkání, hlavně kvůli předchozím dvěma nezdarům. Proti Čelákovicím a Bakovu nad Jizerou jsme hráli solidní fotbal, ale body jsme nezískali. Dnes jsme jeli do Všestud trošku rozbití, hodně jsme látali sestavu. Ve výsledku bych ale řekl, že to bylo ku prospěchu věci. Náš tým se totiž neuvěřitelně semkl. Uzpůsobili jsme i taktiku, běžně se takto nechceme prezentovat. Zatáhli jsme se a hráli hodně nízko ve zhuštěné obraně. Chtěli jsme zjednodušit hru. Jak se říká, účel světí prostředky. První půle byla od nás poměrně solidní. Soupeř si vypracoval jednu vyloženou šanci, my měli asi dva závary a neuznaný gól Jana Kadeřábka po hraniční ofsajdové situaci. Jinak se hrálo víceméně bez šancí na obou stranách. Do druhé půle jsme nastoupili s tím, že jsme chtěli být vzadu stále obezřetní. Opět, asi ve třetím nebo čtvrtém zápase po sobě, jsme dostali gól po autovém vhazování, kdy byl míč protečován a na zadní tyči to domácí dobře zavřeli. Jsem rád, že nás to nepoložilo. Vyrovnali jsme na 1:1 po jedné z mála pěkných akcí Honzou Kadeřábkem. Chvíli poté jsme dali druhou branku po obrovské chybě soupeřova obránce. V závěru nastoupil Pepa Hejtmánek, benátecká legenda, který byl na hřišti asi po pěti letech a po pěti sekundách pobytu na hřišti při prvním kontaktu s míčem, vstřelil třetí branku. Pro nás to jsou důležité tři body, i když to herně nebyla žádná sláva. Obrovskou vůlí a bojovností jsme ale tento zápas zlomili. Řekl bych, že to bylo vyrovnané, možná remízové, utkání.