S těsnými porážkami se ze zápasů na hřištích béček ze sousedního okresu vraceli ve vloženém kole I. A třídy ve skupina A oba vyslanci Mělnicka. Dynamu prodloužila šňůru bez bodů i vstřeleného gólu rezerva Slaného, Kralupy nepotvrdily lepší start do soutěže v duelu se zálohou Kladna.

FK Kralupy 1091 - ilustrační foto | Foto: Jan Sláma

Podle předsedy kralupského FK 1901 Luboše Černého se v Unhošti, kde je druhý kladenský tým doma, hrál podprůměrný zápas okresního přeboru. „Mužstva předvedla nekoukatelný, bezkrevný a odevzdaný výkon, za který by si ani jeden tým nezasloužil ani bod,“ neskrýval rozčarování s tím, že svůj podíl mělo i samotné hřiště.

„Připomíná spíše neposekané pastviště pro krávy než fotbalový trávník, ale to určitě není nic, na co bychom se chtěli vymlouvat. Naše dnešní hra nakopávaného fotbalu bez nápadu byla katastrofální a už se nesmí opakovat. Fanouškům, kteří dorazili z Kralup podpořit naše mužstvo, se za předvedený výkon omlouváme,“ vzkázal Luboš Černý.

Béčko Kladna třikrát uteklo Kralupům, dvakrát o náskok přišlo, ale potřetí už nic takového brankář Adam Cimrman nedopustil. Hrála totálně rozdílná mužstva. Domácí plní mladíků sotva vyšlých z dorostu, na druhé straně spousta zkušenosti, ať už ex-ligista Culek, Mařík, Houška nebo někdejší gólman Kladna Víšek.

„Naši kluci k tomu přistoupili tak, jak to bude nutné v každém kole. Bojovali, měli nasazení, výborný přístup. Vzadu nás podržel Cimrman, uprostřed jediný zkušený borec Pechr, ostatní se navázali,“ byl rád kladenský trenér Radek Duda.

Jeho tým vedl už ve 4. minutě, kdy jeho jmenovec a pozdější hrdina duelu Jan Duda narazil mičudu Marku Truhlářovi a ten kolem Víška střílel přesně – 1:0. Pak ale tři šance skončily doslova spláchnuté v toaletě a místo toho Chlapec po standardce poslal vyrovnávací vzkaz k Vltavě.

Kladno vedlo podruhé při nástupu do druhého dějství, kdy se po závaru výborně orientoval Pechr a doklepl míč do brány. Jenže po hodině hry vyrovnal zkušený Houška, jehož Radek Duda výborně zná, protože ho vedl jako kouč v Přední Kopanině.

V těch minutách už domácí v Unhošti neměli tolik šancí, ale jednu si přece vytvořili a Jan Duda ji proměnil. Těžkou hlavičkou mu pomohl Tung, pak míč protáhl Bokša a Duda už neměl tak těžkou pozici. „Rozhodl už náš druhý vítězný zápas, je to muž okamžiku. Jenom musí hrát tvrději, pořád mu to vtloukám do hlavy,“ usmíval se Radek Duda, který byl rád, že mužstvo pak už koncovku ustálo.

„Cenné tři body nad hodně zkušeným soupeřem. Když budeme hrát takhle, o tým se nebojím. A my nechceme být v soutěži do počtu, chceme být nepříjemní pro každého soupeře,“ dodal trenér Kladna B.

Dynamo ve Slaném inkasovalo pouze jednou, což je oproti předešlým zápasům posun, jenže ani tentokrát se týmu kouče Kaplana nepodařilo skórovat.

Hrál se zápas, jehož kvalita ukazovala, proč měli domácí dosud jen jeden bod a hosté žádný. Prostě fotbal nic moc, ale zase že by byl bez hezkých nebo aspoň zajímavých momentů, to ne. Domácí hrající bez letošního náčelníka týmu Mareše šli do vedení po krásné akci, při níž Dolák přesně nabil Vimrovi a ten zakončil, do prázdné – 1:0.

„Ale další šance jsme zahodili, třeba Stojanovski šel dvakrát sám na kasu. Poločas měl být 3:0. Místo toho jsme se báli o výsledek do konce, protože ve druhém poločase měl šance protivník,“ uznal domácí lodivod Radim Vavroch.

Po obrátce Dynamo zabralo a nebezpečnější bylo ono. Junka v bráně nejdřív zachránila tyčka, to samé pak na druhé straně hosty při střele Stojanovskiho. Pak přišly velké okamžiky Junka, jenž chytil dvě stoprocentní šance Nelahozevsi ze sólových úniku. Tady bylo znát, že domácí hrají bez klasického stopera.

„Bez Junka bychom asi nevyhráli, chytil jasné šance. Naštěstí jsme to nějakým zázrakem ubránili,“ ulevil si trenér Slaného Radim Vavroch a přiznal, že hosté se hodně durdili na jednu spornou ofsajdovou situaci. „Bylo to kvůli tomu dost vyhrocené, ale šlo o jednu situaci, kterou jsme my, ale ani oni nemohli pořádně vidět. Kdyby radši brečeli nad tím, co zahodili,“ mávl rukou trenér Slaného Radim Vavroch.

Na hřištích soupeřů se oba celky představí také o víkendu. Kralupy mohou složit reparát na hřiště zatím suverénního nováčka z Tuchoměřic, který ve středu rozdrtil 5:0 Spartak Příbram, která je příští zastávkou Nelahozeveských.

SK Kladno B – Kralupy 1901 3:2 (1:1)

Branky: 4. Truhlář, 49. Pechr, 74. Duda – 36. Chlapec, 60. Houška. Rozhodčí: Souček. ŽK: 3:0. Diváci: 58.

Slaný B – Dyn. Nelahozeves 1:0 (1:0)

Branka: 14. Vimr. Rozhodčí: Orálek. ŽK: 0:5. Diváci: 50.