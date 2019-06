Dvanáct předešlých kol neznali nic jiného než vítězství. Třináctý úspěch už ale fotbalisté z mělnického Podolí nepřidali. Roli jednoho z největších soupeřů v celé sezoně potvrdily Libčice, které posadil do sedla obrat skóre v závěru poločasu. Jako první se v utkání prosadil hlavou Volf. V závěru pak hosté přidali z brejku ještě pojistku.

Trenér poražených připisoval především rozdílový gól menší taktické vyzrálosti opět notně omlazené sestavy. Jinak ale počínání šesti mladých hráčů v základu proti kvalitnímu soupeři ocenil. „Musím všechny kluky z dorostu moc pochválit. Odvedli vynikající zápas. Ve vyrovnané a hezké partii měl soupeř o něco více štěstí v zakončení. My jsme ze svých možností nastřelili dvě tyče a břevno,“ našel příčinu porážky Václav Zejda.

Špatným prvním poločasem si ve Vysoké zadělaly na porážku Byšice. Hostující hráči odvedli práci i za šance pálící domácí střelce, když skóre otevřeli do vlastní sítě. Ke stíhající jízdě zavelel za stavu 3:0 Zámečník, který se dvěma slepenými góly postaral o drama. Vyrovnat se už hostům nepodařilo.

Na své jarní střelecké maximum v jediném utkání se doma se Starou Boleslaví vyšplhaly Vojkovice. Už několik kol jistě sestupujícímu týmu ale tři trefy příliš radosti neudělaly. Stále ještě ne zcela zachránění hosté ze Staré Boleslavi jistili body hned osmi zásahy.

Obdobně se vedlo Lužci v Holubicích. Hosté museli své síly rozložit i na souběžně hraný zápas rezervy o prvenství ve čtvrté třídě.

Asi „nezapomenutelný“ návrat do áčka si po několika letech odbyl Pavel Hrdlík. Ač nevelkého vzrůstu, postavil se někdejší motor záložní řady i trenér Eletisu mezi tři tyče. Že hned osmkrát absolvoval nemilou cestu do sítě, bral po utkání s nadhledem.

„Snažil jsem se číst hru. Brankář by samozřejmě chytil o hodně víc. Chvílemi ze mě byli nešťastní, hraju to fotbalově, ne jako brankář, i když jsem dříve několikrát chytal i za áčko,“ svěřil se. „S mlaďasem, který šel pomoct béčku, jsme se protočili. Bohužel to nemohlo výsledku ani na jedné frontě,“ pokrčil rameny v narážce na prohraný duel rezerv s Vysokou.

Vojkovice – S. Boleslav 3:8 (2:3)

Branky: 17. a 33. Šelicha, 57. Plicka – 12. a 88. Matějovský, 45. Cruz, 45. Novák, 48. Sunkovský, 51. Štěpánek, 80. Vodák, 87. Bláha. Rozhodčí: Sandev. Bez karet. Diváci: 85.

Vysoká – Byšice 3:2 (2:0)

Branky: 13. vlastní, 15. Prejsa, 52. Vágner – 79. a 81. Zámečník. Rozhodčí: Horvát. ŽK: 4:1. Diváci: 70.

FC Mělník – Libčice 1:3 (1:2)

Branky: 22. Volf – 39. a 82. Hrdina, 45. Paluka. Rozhodčí: Žaba. ŽK: 5:1. Diváci: 50.

Holubice – Lužec 8:2 (5:0)

Branky: 23., 41. a 56. Ježek, 26., 43. a 50. Valtr, 16. Brož, 75. Pilík – 62. a 70. Kučera. Rozhodčí: Hron. ŽK: 1:2. Diváci: 90.