David Franěk, asistent trenéra FC Mělník: „Csaplárova past, verze 2.0, aneb pozvánka na Mělnický sportovní festival (následná akce v areálu na Podolí). Po strašidelném prvním poločase, kdy jsme se přizpůsobili hře soupeře a absolutně rezignovali na jakoukoli smysluplnou kombinaci, musel logicky přijít uragán v kabině, stejně tak oživení na hřišti. Změna herního systému na tři útočníky přinesla kýžené ovoce hned po přestávce, kdy ze standardní situace k obratu zavelel kapitán Volf. Následovala one man show teprve šestnáctiletého střídajícího Douděry, který nastřílel hattrick v rozmezí necelých dvaceti minut. Tomáš i ostatní dorostenci, kteří pravidelně doplňují řady A-týmu, jsou vizitkou skvělé práce s mládeží a nastaveného trendu v FCM. Jako tým jsme se celkově zvedli ve druhém poločase a po infarktovém zavěru se nám podařilo přetavit úsilí v první letošní tři body. Na konečných 5:4 stanovil učet zkušeně Kujal. Projevil se charakter týmu a pevně věříme, že tohle drama se šťastným a zaslouženým koncem bude pro všechny odrazovým můstkem k dalším úspěchům."

Jan Studený, trenér Pšovky: „Začátek nám vyšel skvěle. Po deseti minutách jsme vedli o tři branky. Dál jsme mohli hrát v klidu odzadu. Domácí se snažili, ale museli hrát do plných a pouze nakopávali. Vytvořili jsme si ještě další šance, ale už nám chyběla přesnost v koncovce a další branky jsme nepřidali. Druhá půle byla podobná, domácí byli více na míči, ale kromě jedné šance a několika standardek, které jsme si pohlídali, jsme jim víc nedovolili. Ve druhé polovině jsme měli další šance, nastřelili tyč a nabídnutou penaltu neproměnili, tedy já jsem neproměnil (smích). Poslední branku jsme vstřelili až v závěru.“

Po třech porážkách se prvního vítězství dočkal i městský rival Pšovky. Ještě pět minut po půli by ale na mělnický FC vsadil v souboji s Rejšicemi málokdo. Jenže domácím se během pěti minut povedlo smazat tříbrankovou ztrátu, odpovědět i na čtvrtý inkasovaný gól a v nastaveném čase rozhodnout ve svůj prospěch.

/I. A TŘÍDA, SK. B/ Pokud někdo z více než 150 diváků sobotního úvodního letošního okresního derby v rámci fotbalové I. B třídy zavítal do zárybského areálu o něco málo později, nemohl věřit svým očím.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.