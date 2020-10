Téměř na den přesně měsíc už uplynulo od poslední „lepšího“ zápasu mělnického FC. Po výhře nad Záryby jede celek z Podolí od jedné vysoké porážky ke druhé. Nejméně pětibrankovým rozdílem si proti němu vylepšil skóre i poděbradský Slovan, jako čtvrtý v pořadí.

Do poločasu za rozjetou partu z lázeňského města promlouval do výsledku jediný muž, zato hned třikrát. Útočník Lukáš Jiráň, který v minulosti nastupoval i za Libiš, si hattrickem vylepšil podzimní bilanci na jedenáct zásahů. Po změně stran se přidali Mišák a Stánok.

„Mezi vápny herně vyrovnané utkání, uvnitř šestnáctek ale byla kvalita na straně soupeře. Bylo vidět, že jsou na tom lépe běžecky, takticky i kvalitou,“ shrnul pro Mělnický deník porážku 0:5 Petr Kujal. Podle jedné z letních posil to na hřišti tentokrát nebyla až taková muka jako týden zpět v Hradišti a nejméně dvakrát prý mohlo udeřit i do branky hostů. Výsledek byl ovšem nakonec navlas stejný.

„Začátek soutěže byl ještě normální. Pak ale přišla zranění i další absence. Sestavu spíše lepíme. Nemáme tak široký kádr. Pro kluky z dorostu je soutěž ještě příliš rychlá. Chtělo by to i více potrénovat, protože nám chybí i kondice,“ vyjmenoval, co podle něj stojí za nelichotivou sérií.

Týmu nepřidá ani absence trenéra Zejdy (v karanténě v zahraničí), jehož tentokrát zastoupil vedoucí mužstva Radek Antoš. Přestávku v programu, zatím dvoutýdenní, tak na rozdíl od mnoha jiných týmů na Podolí spíše kvitují. „Pro nás určitě dobře. Kluci, kteří přišli z Prahy, se mohou dát dohromady. S nimi by měla přijít i nějaká další nadstavba dopředu. Určitě by měli pomoct,“ doufá Petr Kujal, sám trenér staršího dorostu v Neratovicích.

Alespoň bod urvala po dvou porážkách Pšovka. V Jesenici jím byla odměněna za srovnání už dvoubrankového manka. „Před zápasem bych bod bral, naše dosavadní venkovní výkony nebyly až takové,“ připomněl hrající kouč Pšovky Jan Studený.

Ocenil, že tým zápas ani za nepříznivého stavu nezabalil. „Měli jsme i štěstí, když nás při třech tutovkách soupeře podržel gólman (Kratochvíl). I za stavu dva nula ale kluci dál makali. Se štěstím jsme vstřelili kontaktní gól, domácí se malinko zatáhli a povedl se nám alespoň ten bod. Penalty se nám tedy nevydařily vůbec,“ dodal Studený.

8. kolo: FC Mělník – Sn Poděbrady 0:5 (13., 40. a 44. Jiráň, 55. Stánok, 80. Mišák), Rejšice – Divišov 4:2 (10. a 16. Bělík, 20. Jaroš, 38. Fingerhut – 49. z pen. Jíša, 80. Hanuš), Pěčice – Záryby 3:0 (41. Kiceluk, 67. Novák, 82. Král), Sokoleč – Hlízov 1:4 (8. Kozel – 17. a 28. Jarůněk, 23. Puk, 67. Maxa), Jesenice – Pš. Mělník 2:2 pen. 3:1 (48. Bureš, 58. z pen. Beneš – 66. Bláha, 69. Rypka), Čelákovice – Čáslav B 0:0 pen. 3:4, Průhonice – Luštěnice 4:2 (11. a 39. Hochman, 63. Jemelík, 67. Dobiáš – 25. Prisčák, 31. Pavlíček), Mn. Hradiště – D. Bousov 1:2 (29. Prokorát – 77. Vynikal, 87. Klíma).