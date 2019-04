Hlavní postavou mělnické výhry ve Staré Boleslavi se stal Martin Veselý. Hned v úvodu z penalty trestal podražení Miřatského, vzápětí skóroval znovu, tentokrát do vlastní brány po nešťastném zákroku brankáře Chaloupky a odrazu. „Nešlo s tím už nic dělat,“ krčil pak rameny.

Když se ve druhé půli po uvolnění v šestnáctce trefil podruhé správně, měl už jeho tým nahráno. Po brance Verneka vedl, navíc dohrával proti deseti, když rozhodčí Šefara bez předchozího napomínání vykázal Štěpánka po faulu na Žabu. Ten výhru orazítkoval čtvrtým gólem.

Právě červená byla podle trenéra hostí Václava Zejdy jedním z důležitých faktorů nakonec jednoznačné výhry. „Nekompletní soupeř má hodně zraněných a nemocných hráčů. Když se dostal do deseti, bylo jen otázkou, kolik gólů ještě padne,“ zmínil.

Nyní už na Podolí vyhlížejí šlágr jara s cukrovarníky, jejichž domácí ztráta kouče Zejdu vzhledem ke kvalitám Chotětova (3. místo) ani nepřekvapila. „Utkání budeme chtít vyhrát jako každé jiné doma. Pokud by se nám to podařilo, byl náš náskok samozřejmě výrazně lepší,“ řekl poněkud diplomaticky.

Neuniklo mu pochopitelně ani to, že dobrovický klub ohlásil posezonní konec ve třetí lize a podle mnohých by se úsporná opatření hlavního sponzora mohla projevit například i zrušením rezervy. „Podobné věci se ve fotbale mohou měnit každým dnem. V Dobrovici určitě budou chtít zachovat co nejvyšší soutěž. Musíme hrát až do konce. Pokud to není oficiální, nedá se s tím počítat,“ zůstal Zejda ledově klidným.

Na remízu po základní hrací době ustálili jarní výsledkovou houpačku fotbalisté Lužce. Proti silným Libčicím hýčkali těsné vedení bez úvodních čtyřech minut přesně hodinu hry. Trenér Eletisu Pavel Dohnal mezi oběma góly musel dvakrát vynuceně sahat do sestavy, z níž vypadli Rigo a Lebduška. V penaltách domácí potvrdili pověst týmu, který zaznamenal vůbec nejvíce bonusových bodů v soutěži, a počtvrté uspěli.

CÍL VOJKOVIC: SOUTĚŽ DŮSTOJNĚ DOHRÁT

Na stejnou bodovou hladinu jako Lužec se dostal jeho minulý přemožitel. Byšice v domácím utkání nedopřály další rozlet posledním Vojkovicím. Hosty mohou kromě tří inkasovaných gólů mrzet hlavně dvě vyloučení.

Sestavu už nyní horkotěžko lepili za pomoci hráčů z béčka. Žlutým kartám předcházely nevulgární komentáře na rozhodčího a v jednom případě zakopnutí balonu. Podle hrajícího trenéra Radka Šelichy byla vyloučení přísná. „Byly tam emoce. Myslím, že rozhodčí byl až zbytečně úzkostlivý a mohl přimhouřit oko,“ mínil.

Sestava, v jaké s týmem nastoupil, prý příliš šancí na úspěch nedávala. „I když nám oba kluci hrající čtyřku pomohli a v prvním poločase jsme měli i nějaké šance, tak Byšice byly lepší a vyhrály zaslouženě,“ dodal s tím, že jediným cílem Vojkovic už je soutěž důstojně dohrát. „Bodům nemáme moc a ztráta už je veliká.“

„Vojkovice přijely hodně oslabené. My jsme se přizpůsobili a zápas to nebyl moc hezký. Ještě jsme mohli pár branek přidat, ale nepodařilo se,“ viděl utkání z domácí brány Daniel Hnízdil.

O něco pikantnější bylo pro Karla Temiaka a jeho mladšího bratra Lukáše, oba ještě na podzim působili právě ve Vojkovicích.

St. Boleslav – FC Mělník 1:4 (1:2)

Branky: 4. vlastní – 3. z pen. a 60. Veselý, 40. Vernek, 78. Žaba. Rozhodčí: Šefara. ŽK: 1:1. ČK: 51. Štěpánek (B.). Diváci: 60.

Byšice – Vojkovice 3:0 (2:0)

Branky: 6. Zámečník, 25. Temiak, 58. Hakl. Rozhodčí: Horvát. ŽK: 2:7. ČK: 68. Priatka, 90. Jalaghonia (V.). Diváci: 70.

Lužec – Libčice 2:1 np (1:0)

Branky: 4. Hrdlík – 60. Paluka. Rozhodčí: Husák. ŽK: 0:4. Diváci: 60.