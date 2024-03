A k tomu nadějné mládí… Pudil se do mužstva vrací po půlroční zkušené v béčku Povltavské fotbalové akademie. Trenérův syn Zbyněk, věkem ještě dorostenec, přichází do brankářské dvojice k Traxlerovi.

Menčl se po letech v okresním přeboru vrátí do krajské třídy, kterou před přechodem do Dolních Beřkovic okusil za Byšice. Pro rodáka od Jičína Horáka půjde o první zkušenost se středočeskými soutěžemi. V posledních letech už hrál povětšinou okresní soutěže.

Veselý by jako vnuk legendárního kanonýra Slavie měl mít střílení gólů v genech. Rejman ještě ne tak dávno a před svým odchodem do Rakouska válel za divizní Neratovice. Gólů coby záložník tolik nedával. Když už, tak to stálo za to. Jako v případě bomby, kterou ovládl prestižní anketu Fortuna gól snů za září 2020.

Oproti podzimu se kádr rozrostl, byť nezůstalo pouze u příchodů. Autor více než poloviny z 15 podzimních gólů Vojtěch Antoš má společně s Jiřím Mikulou namířeno o soutěž níž do Horních Beřkovic. Podle Zbyňka Štrupla nikdo další tým neopustil. „Uzdravili se nám marodi Pavel Jeřábek a Ondra Ságner,“ přidává k dobru.

Ač má v mužstvu hodně mladých hráčů, a tedy studentů, a k tomu i některé směnaře, je s jejich přístupem k tréninkům vesměs spokojený. „Někdy to zahapruje, ale musíme brát v potaz dnešní dobu. Snažíme se klukům vše co nejvíce přizpůsobit,“ říká k přípravě.

Zatímco po letním příchodu byla po všech stránkách hektická, nyní si už o poznání víc utvářel mužstvo k obrazu svému. „Když jsem přišel, bylo tady asi šest lidí. Některé jsme přivedli, jiní šli se mnou z Borku, ale na nějaké věci vůbec nebyl čas. Ale i tak jsme fungovali v rámci momentálních možností, na kluky nemohu říct nic špatného,“ vrátil se do začátků nové éry mělnického klubu Zbyněk Štrupl.

Od srpna podle jeho slov na Polabí udělali velký kus práce. Zmiňuje přitom velký přínos dříve řepínského činovníka Jaroslava Urbánka. „Pomáhá nám. Udělal pro to strašně moc. Pro mě je největší posila. Velice dobře se mi s ním spolupracuje,“ řekl.

Tříměsíční zimní přestávka pak poskytla dostatečný prostor k dalšímu nadechnutí. „Trénujeme od 6. ledna. Kluci se toho zhostili doopravdy výborně. Trénujeme i s dorostem, takže nás pořád chodilo docela dost. I na přáteláky jsme pokaždé jeli v šestnácti lidech. Bral jsem i dorostence, aby se otloukli v dospělém fotbale. Aleš Hodek, Ondra Mašanský, Dušan Kováč jsou šikovní kluci. Cestou mladých hráčů chceme jít i tak,“ přiblížil Zbyněk Štrupl s tím, že pro otrkání mladých je z velké míry vyhrazeno i třetitřídní béčko pod vedením Jana Lišky a okolo zkušených harcovníků Slepičky, Matuchy či Fidranta.

Do áčka se podle původního plánu podařilo přivést tři zkušené hráče. „Kvalitu určitě mají. Uvidíme, na co to bude stačit. Těžko se to hodnotí na základě přípravných zápasů, protože mistráky jsou o něčem jiném,“ nastínil Zbyněk Štrupl, který si zakládá na dobré fyzické kondici hráčů.

Náročnost přípravy podle něj neměla spojitost s tím, že na jaře ze soutěže spadne až šest týmů. „Bez pohybu fotbal hrát nejde. Pro mě je to první artikl, co musí být. I když je soupeř fotbalovější, musíš s ním alespoň vydržet běhat,“ připomněl, na čem si zakládá, a co se prý i dařilo naplňovat v sérii přípravných zápasů se soupeři z I. A třídy.

Co ovšem na podzim především tým trápilo a úzce koresponduje se zimováním až na jedenácté příčce, je střílení gólů. Už zmíněných 15 je nejméně ze všech týmů v soutěži. „Zaměřili jsme se na to. Doufám, že i hráči, které jsme přivedli, nám v tomto hodně pomohou,“ slibuje si Zbyněk Štrupl. Už za necelé dva týdny se začne odhalovat realita…