Benátky B – Lužec 2:6 (1:3)

Jiří Kubát, trenér Benátek: Výsledek 2:6 asi vypovídá o všem. Zápas měl jednoznačný průběh. Řekl bych, že na hřišti byl skoro jen jeden tým a tím byl Lužec. Dostali jsme se do hry na začátku druhého poločasu kontaktní brankou na 2:3. Pět minut jsme bojovali o výsledek, avšak po penaltě, kterou hosté zvýšili na 4:2, už mělo utkání opět jednoznačný průběh. Mrzí mě, že nás soupeř předčí v herních aspektech, ve kterých by naše mladé mužstvo mělo vynikat, což je pohyb, rychlost, chování v soubojích. Hosté nás předčili úplně ve všem. Nejsmutnější je, že v prvním poločase hrajeme jak stará garda. Přesto soupeř má ve svém kádru třiačtyřicetiletého Uhera, šestačtyřicetiletého Tauchmana, takže spíše oni by na to měli mít nárok, oni si s námi ale dělají, co chtějí. Tohle je na zamyšlení. Před zápasem se připravujeme na soupeřovy silné stránky. Jsou to kupříkladu standardní situace, hned dostaneme gól po standardce. Připravujeme se na to, že Lužec má obrovsky kvalitní střed zálohy a že nemůžeme jejich středové hráče nechat otočit čelem k naší bráně. Oni pak dají smrtící míče za naši obranu. Přesto nám poslali míč za obranu asi tak dvacetkrát. Víme, že soupeř je nejvíce nebezpečný na přední tyči a že spousta střílených, centrovaných míčů chodí na přední tyč, to se týká i standardních situací. Z přední tyče ale dnes dvakrát inkasujeme. Byla to hrůza. Musíme to hodit za hlavu a soustředit se na další dva zápasy, ze kterých musíme vytěžit nějaké body.

Martin Tauchman, trenér Lužce: Do Benátek jsme jeli s cílem potvrdit momentální formu. Až na dvě zaváhání v zápase ke konci první a na začátku druhé půle, kdy jsme inkasovali, jsme měli utkání zcela pod kontrolou a zaslouženě zvítězili. Při lepším zakončení mohlo být branek na naší straně více. Ale celkově jsme byl dnes spokojen s hrou a přístupem k utkání. Čekají nás ještě dvě utkání do konce podzimu a už teď proti Hovorčovicím budeme chtít body z venku potvrdit.