Mělnický FC rozhodl o svém prvenství v nižší soutěži už čtyři kola před koncem. Potvrdit návrat o třídu výš se ale trenér Václav Zejda ještě nějaký čas zdráhal. „Není to jednoduché rozhodnutí. Záležet bude, jak se nám podaří posílit kádr,“ říkal, než nastalo definitivní jasno.

V rozlosováním nového ročníku se klub hlásící se ke 110 let trvající historii fotbalu ve městě objevil v soutěži s visačkou I. A. Zahraje si ji po téměř patnácti letech a poprvé po svém restartu na samém dně ve čtvrté třídě.

„Hráči, kteří postup vykopali, řekli, že si soutěž chtějí zahrát,“ prozradil někdejší ligový sudí Zejda, co předcházelo podání přihlášky. Jen na loňském kádru, v němž se postupem času stále výrazněji prosazovali i členové nedávno úspěšného dorostu, ale na Podolí boje v kvalitnější konkurenci nechat nechtějí.

Podzimní program Mělníka

1. kolo – 10. 8.: venku Jesenice

2. kolo – 17. 8.: doma Hlízov

3. kolo – 24. 8.: venku Luštěnice

4. kolo – 31. 8.: doma Sokoleč

5. kolo – 7. 9.: venku Průhonice

6. kolo – 14. 9.: doma Divišov

7. kolo – 21. 9.: venku D. Bousov

8. kolo – 28. 9.: doma Pšovka

9. kolo – 5. 10.: venku Záryby

10. kolo – 12. 10.: doma Mn. Hradiště

11. kolo – 19. 10.: venku Čelákovice

12. kolo – 26. 10.: doma Pěčice

13. kolo – 3. 11.: venku Č. Brod B

14. kolo – 9. 11.: doma Rejšice

15. kolo – 16. 11.: venku Čáslav B

Prvními výsledky snahy o obměnu a doplnění jsou příchody čtyřiadvacetiletých Pavla Novotného z Libiše, Jana Těmína z Dolních Beřkovic a o pět let mladšího Lucase Bella z Roztok. „Kvalitních hráčů je nedostatek, zájemců naopak mnoho. Na další posily a zkoušení ale máme ještě nějaký čas," nepovažoval podobu kádru za konečnou kormidelník, který se dočkal posily také v realizačním týmu. Pavel Dohnal po ukončení několikaletého trenérského angažmá v B-třídním Lužci nabídne své zkušenosti právě v kabině nováčka. Jeho vedení se svými cíli neliší od jiných.

„Nesestoupit. Zvyknout si na vyšší kvalitu soutěže a stabilizovat se v ní,“ nepřekvapil Václav Zejda. O vyšším levelu soupeřů má jistou představu z návštěvy některých zápasů na půl kilometru vzdálené Pšovce.

V nové sezoně přijede už jako soupeř. Zvýšenou rivalitu ale mezi oběma tábory nevnímá. „Zajímavé to bude spíše pro fanoušky, kteří mohou derby navštívit, aniž by museli autem. My jsme na týmy z blízkého okolí z B-třídy zvyklí,“ nechává Zejdu v klidu jediné nefalšované derby středočeských soutěží.