Hovorčovice - Pěčice 0:3 (0:1)

Miroslav Hubač, hráč Pěčic: Po naší špatné první desetiminutovce jsme byli aktivnější a nebezpečnější. Domácí si vytvořili sérii velmi nebezpečných standardek, ale gól jsme po rychlém brejku a následné penaltě dali my. Ve druhém poločase jsme byli opět aktivnější. Po gólu na 0:2 domácí vysunuli do útoku stopera, který nás dost zlobil, ale zase o to větší okénka měli v obraně. V této pasáži zápasu to bylo o tom, jestli domácí sníží a bude drama, nebo my přidáme třetí gól a bude po zápase. Naštěstí platila druhá varianta.