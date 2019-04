Dopolední výhra v Milovicích musela lídra soutěže těšit nejen vzhledem k tomu, že ji Žaba vystřelil až čtvrthodiny před koncem.

I trenér poražených Pavel Pavlíček se o úrovni utkání vyjadřoval v superlativech. „Zápas měl vysokou kvalitu z pohledu taktických výkonů obou mužstev. Ani jeden z týmů se v podstatě nedopouštěl systémových chyb. Nevím jak z pohledu diváka, ale z mého jeden z nevyspělejších týmových výkonů od obou mužstev, co jsem v sezoně viděl,“ chválil oba celky milovický kouč. „Zápasu by slušela remíza. Bohužel pro nás ale soupeř naší jedinou individuální chybu, kdy jsme měli situaci před vápnem řešit odkopem, potrestal. My jsme šance měli, ale neřešili jsme je ideálně. I když jsme prohráli, musím vyzdvihnout naprosto skvělé řízení zápasu od všech rozhodčích. Svým výkonem přispěli ke kvalitě fotbalu,“ řekl Pavlíček.

Spokojení se z Nymburska vraceli také Byšičtí. V Ostré proti tamní rezervě hosté potvrdili týden stará tvrzení, že soupeřům rozhodně nebudou dávat kůži lacino.

Penaltovou výhru, kterou domácím ukončili třízápasovou vítěznou sérii, vybojovali i v deseti. Vyloučení Laudy po dvou žlutých bylo v 53. minutě prvním zápisem do dějin zápasu. Navázalo na něj vykázání vedoucího Byšic Holohlavského z lavičky za nemístnou kritiku sudího. Jeho metr hostům zrovna nepadl do noty. Žluté karty sbírali v počtu šest pouze oni.

V závěrečné půlhodině už začaly padat i branky. První obstarali domácí. S odpovědí ale navzdory početní nevýhodě přispěchal Obusanya, který ještě v prvním poločase nahradil zraněného Zámečníka. Oslavil tak svůj návrat do sestavy po pěti kolech. Na cenný druhý bod si Byšičtí sáhli v penaltách.

„Bylo to z naší strany špatné utkání. Asi jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám. Hosté makali, dřeli a dva body si zasloužili,“ poslouchalo se hostům dobře hodnocení vedoucího domácího mužstva Pavla Jáska. „S výsledkem mega spokojenost. Kluci nechali na hřišti opravdu vše. I vyloučení bylo pro nás dobré. Mužstvo to vždy ještě víc semkne,“ mínil brankář Daniel Hnízdil.

V početní výhodě si krátce zahrála také Vysoká. V Holubicích ale stihla v závěrečné pětiminutovce už jen korigovat na konečných 2:1.

V Lužci se hrálo derby přes vodu, během kterého se na místo začátků své později až prvoligové kariéry vrátil hrající trenér Vojkovic Radek Šelicha. Domácí mu přichystali na „uvítanou“ tři góly v úvodní půlhodině. Poučeni z minulého kola pak dokázali náskok nejen nevyplýtvat, ale ještě vyšperkovat.

Dvěma góly se na druhé jarní výhře podílel Lebduška. Při třech startech za nový tým jich tak stihl už pět. „Myslím, že jsme hráli dobře prvních 25 minut, ve kterých jsme zápas rozhodli. Druhá půlka už se spíše dohrávala – mnoho přerušení, ošetřování, bez tempa. Ke vší úctě k soupeři si myslím, že jsme byli lepší a zasloužili jsme si vyhrát," rozebíral pak zápas.

Hosté musejí k odvrácení sestupu smazat aktuálně už dvanáctibodovou ztrátu. „Zápas byl odrazem naší nepovedené sezony. Neproměňovali jsme vyložené šance a kazili mnoho přihrávek, po kterých došlo k přečíslení obrany a brankovému potrestání ze strany Lužce,“ shrnul výsledkově krajně nevydařený návrat mezi vojkovické tyče Pavel Heimrath. Ten už vyhlíží příští kolo a souboj s Holubicemi, kde na jaře kryje záda brankářské jedničce jeho otec.

Lužec – Vojkovice 5:0 (3:0)

Branky: 7. a 82. Lebduška, 17. Roučka, 29. Kuchař, 79. Kučera. Rozhodčí: Kuka. ŽK: 2:1. Diváci: 90.

Milovice – FC Mělník 0:1 (0:0)

Branka: 77. Žaba. Rozhodčí: Hron. ŽK: 1:2. Diváci: 111.

Ostrá B – Byšice 1:2 np (0:0)

Branky: 61. Mareš – 76. Obusanya. Rozh.: Malý. ŽK: 0:7. ČK: 53. Lauda (B.). Diváci: 54.

Holubice – Vysoká 2:1 (0:0)

Branky: 70. Rodr, 82. Peroutka – 88. Gabčo. Rozhodčí: Kosina. ŽK: 3:5. ČK: 85. Jurko (H.). Diváci: 84.