Záryby doma zatím pravidelně střídají výhry s porážkami. Méně příjemná varianta přišla na řadu v duelu s Mělníkem. Nebyla ovšem výsledkem žádné teorie pravděpodobnosti, ale očividného probuzení hostujících střelců.

Miřatský a spol. se v nové soutěži poprvé dostali v utkání přes jeden gól. Nasázeli rovnou čtyři, tedy stejně jako za předešlých osm kol dohromady. Komplikací nakonec nebyl ani poněkud vlažnější vstup do druhého poločasu. Premiérová zárybská trefa ex-dorostence Neratovic Romana Tampíra vrátila na kontakt jen asi na třináct minut. O gólové zápisné se totiž na druhé straně přihlásil Bell, který asistoval už u vedoucí branky Miřatského. Ten domácí prakticky ihned po vykartování Přibyla definitivně dorazil.

„Hráli jsme dobře už s Pšovkou, teď se to jen potvrdilo. Až na úvod druhé půle, kdy jsme dali soupeři ještě trochu šanci, jsme zápas měli pod kontrolou a především po šancích v první půli mohli vyhrát ještě výraznějším rozdílem,“ hodnotil duel Pavel Dohnal. Věří, že střelecké procitnutí mužstvu pomůže i do dalších zápasů. „V každém zápase jsme si vypracovali tři čtyři gólovky, ale bohužel nedali. Teď si to sedá i herně. Jestli budou kluci pokračovat, nemělo by být problémem dělat dobré výsledky i v dalších zápasech.“

Pouze minuty a poté i centimetry dělily od vítězného pokřiku také druhý mělnický tým. Pšovka přišla v duelu s Mnichovým Hradištěm o těsné vedení v 86. minutě. Od začátku druhé půle jej hájila bez vyloučeného úspěšného střelce Dvorného.

Protentokrát hrající trenér Jan Studený byl o poznání spokojenější než po derby. „Mohli jsme mít tři body, ale i za dva jsem rád. Kluci zápas i v deseti odmakali,“ ocenil.

Kromě zbytečného vyloučení jej po dobrém vstupu do utkání mrzely „jen“ neproměněné šance v obou poločasech. „Je to trochu naše nemoc,“ uvedl a připomněl třeba opakovaně nastřelenou brankovou konstrukci, naposledy dokonce v samém závěru za vyrovnaného stavu. „Škoda. Soupeře jsme drželi na dostřel od brány. I v deseti jsme měli asi tři šance a nakonec mu mohli dát hřebík do rakve.“

BOD ZACHRÁNIL PRAPOREK

Vltavské derby v Nelahozevsi zdaleka nenabídlo tolik branek jako to pohárové (4:3). Domácí poslal do vedení svým pátým podzimním gólem Krejza, který v nastavení první půle překonal brankáře z přímého kopu. Za hosty, v jejichž sestavě nechyběl ex-libišský Patrik Zuskin, po změně stran kontrovala jejich dlouholetá střelecká jistota Pfeifer.

Chvíli před koncem se síť za Zavadilem natáhla ještě jednou. Gól ale po osfajdovém postavení hráče, který přímo nestřílel, k nelibosti hostů neplatil. Výhry, byť o něco méně honorované, se dočkali po penaltovém zaváhání Krále v šesté sérii.

Podle domácího trenéra Daniela Kaplana se body z pohledu celého utkání rozdělily zaslouženě. „Myslím, že v první půli jsme byli lepším týmem. Vypracovali jsme si nějaké standardní situace. Ve druhém poločase nás Klecany fyzicky jednoznačně přehrály. Soupeř pak hrál dlouhé balony, sbíral odražené míče a byl lepší v osobních soubojích.“

Hostující Petr Svoboda mluvil o těžkém utkání. „Domácí hráli dost důrazně, my jsme se nemohli dostat dopředu s naší kombinační hrou. Ve druhém poločase měla obě mužstva velké šance. Nakonec nám to tam spadlo. Bohužel se zápas rozhodl až na penalty, ale myslím, že už byl rozhodnutý dříve, měl by být, což všichni asi viděli. Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože se nám tu dlouhodobě nedaří.“

SKUPINA A

Nelahozeves – Klecany 1:2 np (1:0)

Branky: 45. Krejza – 68. Pfeifer. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:3. Diváci: 51.

SKUPINA B

Pšovka Mělník – Mn. Hradiště 2:1 np (1:0)

Branky: 7. Dvorný – 86. Radačovský. Rozhodčí: Žaba. ŽK: 3:5. ČK: 44. Dvorný (Pš.). Diváci: 80.

Záryby – FC Mělník 1:4 (0:2)

Branky: 55. Tampír – 11. a 71. Miřatský, 45. Volf, 68. Bell. Rozhodčí: Klápa. ŽK: 4:1. ČK: 70. Přibyl (Z.). Diváci: 70.

LUBOŠ KURZWEIL, JAN SLÁMA