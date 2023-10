Doksy – Sokoleč 1:1 (1:0)

Branky: 7. z pen. Nesládek – 80. vl. Samek. Rozhodčí: Brožek. ŽK: 1:2. Diváci: 150.

Hlavní trenér Doks Martin Škvára byl jen na části zápasu, v 25. minutě se rozloučil a pospíchal na letiště a výlet do Říma, který dostal od manželky k padesátce:

Zdroj: se svolením SK Doksy

Tomáš Procházka, zastupující trenér Doks: Neříkám, že by druhý gól rozhodl, ale do druhé půle by nás lépe nasměroval. Štve mě to, byli k poražení. Možná jak teď plujeme na té vítězné vlně, tak to měli kluci moc v hlavách. Ale nemohu jim upřít obrovskou snahu, odmakali to.

Radek Hruška, kapitán Sokolče: Vstup do utkání jsme soupeři darovali, hned v úvodu faulovali a soupeř šel z penalty do vedení. První půle byla z naší strany neuspořádaná, Doksy byly lepší. Druhý poločas byl o dost lepší, vytvořili jsme si tlak a byli jsme odměněni vyrovnávací brankou z rohového kopu. Remíza zasloužená. Děkujeme za podporu lidem, kteří nás dorazili podpořit.