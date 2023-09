„Hráči Spartaku jsou mladé a běhavé mužstvo, ale platil na ně náš důraz,“ zmínil Luboš Krejza něco z taktiky. A dva střelecké úspěchy? „Věděli jsme, že by se nám mohlo podařit dát gól ze standardky, jelikož máme v týmu dobré a důrazné hlavičkáře. A povedlo se to hned dvakrát. Tentokrát to vyšlo zrovna mě, z toho mám radost, ale samozřejmě důležitější je, že jsme získali tři body a na domácí půdě jsme stoprocentní,“ uvedl.

Za hráče utkání jej označilo i vedení kralupského klubu. Návrat do základní sestavy, v níž minule v Tuchoměřicích po delší době chyběl a naskočil pouze z lavičky, tak proběhl ve velkém stylu. Zkušený hráč potvrdil, že podvědomě měl možná o něco větší motivaci. „Samozřejmě chci hrát každý zápas, ale nedělal jsem si z toho hlavu. Jsme jeden tým, táhneme za jeden provaz,“ ujistil.

Zatímco doma to i potřetí v sezoně vyšlo za tři body, venku jsou Kralupští na nule, což je i podle Luboše Krejzy rozhodně výzvou k nápravě. „Venku jsme měli smůlu a vždycky nám něco chybělo, aby jsme dokázali utkání zvládnout. Musíme teď zabrat i venku, prolomit smůlu a přivést tři body z Jíloviště,“ zavelel. Vstup do soutěže jinak celkově hodnotí pozitivně. „V týmu proběhlo hodně změn a všechno si to sedá. Doma nám to jde super, ale musíme se zlepšit venku a vozit bod.“

Právě příští zastávka Jíloviště má docela opačný problém. Všech sedm bodů udělalo venku, byť doma nastoupilo zatím pouze dvakrát. Na prvním bod si proti týmu okolo Jana Rajnocha a Horsta Siegla naposledy sáhlo i Dynamo Nelahozeves. V domácím duelu brankou Holého dokonce vedlo.