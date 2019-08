Týden před prvním mistrákem jste měli hrát s Čakovicemi. Proč k zápasu nakonec nedošlo?

Nevím, zda se stala chyba na jejich straně, či na naší. Soupeř měl napsaný čas 10.30, my 17.00. Odpoledne už se znovu nechtěli scházet. My jsme si místo zápasu zatrénovali.

V létě jste ale už nějaké zápasy odehráli, že?

Před týdnem jsme vyhráli 1:0 v Ďáblicích. Ve vůbec prvním utkání jsme porazili Čafku 3:2. Mezitím jsme dostali 3:10 ve Štětí. Chtěl jsem v týdnu spíše lehčí zápas, ale nakonec se domluvil divizní soupeř. Kluci se alespoň proběhli.

S přípravou spokojenost?

Zatím ano. Jediné, co trochu hapruje, je docházka. Někteří kluci jezdí na dovolené de facto ještě na začátku mistráků. Chápu, když si říkají, že je to jen A-třída. Ale je potřeba poctivý trénink. Na druhou stranu chodí i někteří kluci z béčka, kteří mají zájem, takže vždy takových dvanáct čtrnáct hráčů dorazí. S tím už se dá něco dělat. Ale mohlo by to být ještě lepší.

Změnil se nějak hráčský kádr proti minulé sezoně?

Co vím, tak snad nikdo neodešel a máme ještě nějaké hráče po zranění nebo na marodce.

Přivedl jste si nějakou posilu?

Osobně ne. Přišel Pavel Šára z boleslavské osmnáctky. Působil v klubu snad čtyři roky a dojíždění čtyřikrát týdne už na něj bylo dost. Poslední rok může hrát i za dorost. Ještě čekáme na jednoho kluka z Neratovic, který by měl dát vědět, jestli půjde k nám, během tohoto týdne.

Na Pšovce funguje i dorost, takže máte případně kam sáhnout, že?

Kromě Šáry s námi chodí i z dorostu i Lukáš Rybka. Ten hrál už i na jaře. Kdyby bylo potřeba, mohli by jít i někteří kluci z béčka. V tom je to dobré.

Určitě už se těšíte na první mistrovský start, který Pšovce už tradičně obstará okresní derby se Záryby…

Samozřejmě. V přípravě, která je v létě navíc krátká, se do toho asi nejde úplně nadoraz. I tak ale kluci makali. Doufám, že se těší a mají chuť.

Dáváte si s vedením klubu nějaké ambice na konečné umístění?

Nedáváme. Pšovka měla dobré jaro. Osobně bych chtěl hrát v klidu prostředek tabulky. A-třídu jsem rok neviděl, tak nevím, jak jsou na tom ostatní týmy. Doufám ale, že se budeme držet v horní polovině.