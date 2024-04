U všeho důležitého byl znovu Václav Kadlec. Připravovali jste se na něj nějak speciálně? Dá se takový hráč na podobné úrovni vůbec ubránit?

Věděli jsme o něm. Když jsme hráli tam, tak nám dal krásné góly. Každý ho zná. Víme, v jakých soutěžích hrál. A jak jsem říkal, tady levou nohou, kterou trefil druhý gól, tak tohle v této soutěži skoro nikdo netrefí. Nepřipravovali jsme se speciálně. Je to hráč jako každý jiný, ale je prostě úplně nadstandardní. Takže klobouk dolů a je radost si proti němu zahrát. Je skvělé, že takoví hráči, jako je on, Mazuch a Štěch, si jdou tady zahrát a pro ty mladé kluky, co si proti nim zahrají, je to jenom dobře.

Prvních dvacet minut se zdálo, že držíte krok, měli jste i nebezpečné zakončení, které likvidoval Štěch, pak jste ale vašem špatném odhadu míče inkasovali. Co se tam přihodilo před prvním gólem, který je v takovém zápase asi hodně stěžejní?

Určitě ten první gól jde jednoznačně za mnou. Myslel jsem si, že to po odskoku zvládnu, ale míč se odrazil hrozně vysoko. A samozřejmě ta kvalita, jak už jsem zmiňoval, je prostě neskutečná. Uklidil to tak, jak to uklidil. Prostě…

Zápas očima trenéra Libiše Miroslava Kratochvíla:

Věděli jsme, v jaké kvalitě soupeř přijede, a to se také potvrdilo. Chtěli jsme hrát trochu z bloku, vážit si míčů a využívat rychlé protiútoky, s tím jsme do zápasu šli. Nicméně první gól byl důsledkem hrubé chyby našeho stopera, který podcenil míč, a Kadlec ho prostě trefil přesně. Druhý padl přesně jako na podzim v Milíně, přestože jsme se na to soustředili. Z odraženého míče na hranici pokutového území to uklidil do brány. V poločase to pro nás už bylo těžké. Přistoupili jsme pak k tomu tak, že pošetříme síly na další zápas a prostřídali. Věděli jsme, že body už nezískáme.

Po třech výhrách nyní máte dvě porážky v řadě, určitě pro vás bude důležité se zase co nejdříve chytit, že?

Rozhodně. Minulý zápas v Mnichově Hradišti, tam jsme prostě… Nechci říct, že jsme to podcenili, ale byl to výkon, který nebyl hodný ani okresního přeboru. Dnes jsme se na to připravili lépe. Víme, že doma jsme rozhodně silnější, ale jak říkám, soupeř prokázal kvalitu a teď potřebujeme získat body někde jinde. Tady jsme mohli překvapit, asi jako každý. Nepodařilo se nám to, takže to musíme jít do příštího zápasu (v Tuchlovicích) vylepšit.

Když pomineme chyby, které soupeř nemilosrdně ztrestal, dá se na dnešním herním výkonu stavět?

Určitě. Jak jste zmiňoval, první poločas, tak dvacet minut jsme hráli po zemi všechno. Měli jsme nějaké pološance, ale nic nám tam nepadlo a pak to soupeř potrestal. Proto jsou, jak říkám, první.

Sokol Libiš – Ligmet Milín 0:4 (0:2)

Branky: 20. a 34. Kadlec, 52. J. Kvída, 82. Dolejš. Rozhodčí: Hájek. Hráno bez karet. Diváci: 100.