Nelahozeves se po výsledkové houpačce v první polovině podzimu dostala ve druhé do pohody. Tu naposledy pocítila rezerva třetiligového SK Rakovník a po porážce 1:3 najisto přezimuje na posledním místě tabulky.

Začátek utkání opozdilo o patnáct minut čekání hostů na příjezd dorostenců, kteří hráli dopoledne své utkání v Jablonci. Úvod patřil jasně domácím. V 5. minutě Kučera hlavou doklepl míč na zadní tyči do opuštěné branky a o dvě minuty později Křtěnův trestný kop zapadl k zadní tyči, aniž by jej někdo tečoval – 2:0.

Po čtvrthodině hry snížil Mates, když jeho střelu ze dvaceti metrů Zavadil neudržel a míč skončil v síti – 2:1. Domácí měli míč častěji na kopačkách, pokoušeli se o střelbu, ale veškerá jejich snaha končila v rukavicích Peška, či na obětavě bránících hráčích rezervy.

Hned ve 48. minutě prolétl další míč na zadní tyč, a tam jej Janovský poslal placírkou s pomocí břevna do sítě – 3:1. Poté se hra zklidnila, domácí nadále tlačili, ale koncovka vázla. Král sám před Peškem mířil mimo branku a v závěru hosté vyřešili i únik dvou domácích hráčů.

FC Mělník si měl po minulém herním i výsledkovém přibrzdění spravit náladu proti Rejšicím, které až dosud nastřádaly pouze osm bodů. Jenže když se hosté z Boleslavska prosadili po deseti minutách jako první, nebylo to zdaleka naposledy. Domácí korigovali vždy až po dvou zásazích soupeře a prohráli 2:4.

„Hosté nás spláchli dvěma rychlými góly, po kterých už jsme se pak příliš nedostávali do hry a měli spíše jen náznaky šancí. Soupeř nás opět přehrál pohybem a důrazem,“ musel po týdnu znovu konstatovat jeden z trenérů Mělníka Pavel Dohnal.

Domácí porážka je pro něj ještě daleko větším zklamáním než předešlá na hřišti silného Brodu. „Hráli jsme o to, abychom do konce podzimu ještě zabodovali. V Čáslavi, kam jedeme na závěr, to rozhodně nebude jednoduché. Čekal jsem, že hráči přistoupí k zápasu lépe než v Brodě, bohužel se tak nestalo a Rejšice si zaslouženě odvezly tři body.“

Výsledek uvrhl na dno tabulky Záryby. Jejich odpolední výhra nad čtvrtou Sokolčí tak přišla po třech porážkách v nejvyšší čas. Navíc po obratu. Jako první a velmi brzy lovila míč ze sítě výpomoc z rezervy Viktor Valentin. Náhrada za Šulce potrestaného na pět zápasů ale záhy sledovala střelecký koncert spoluhráčů. Na čtyři góly se tým dostal na podzim teprve podruhé. Hned třikrát se prosadil Marek Moravský, který mezi nejlepšími střelci soutěže rázem dohnal kapitána Daniela Krulicha. Oba se rovným dílem zasloužili o 18 z celkem 25 branek.

„Zápas mu vyšel, hrál velice dobře,“ ocenil spokojený trenér Petr Vlk, chválil ovšem nejen Moravského. „Přidali se i další, z naší strany vydařený zápas. Navíc proti ne zrovna snadnému soupeři. Po obratu už jsme ale dominovali. Když se dají góly, hráči si věří a podle toho to na hřišti vypadá,“ mluvil o zasloužené výhře Petr Vlk, jehož minulý záskok mezi tyčemi po vyloučení jedničky doma nepokračoval. „Gólman béčka chytal dobře,“ zmínil. Nyní už má v hlavě nejen poslední podzimní duel. „Teď ještě udělat něco v Divišově a pak se dobře připravit na jaro, které bude v naší soutěži nejtěžší za poslední roky. Bodů máme málo, ale to i spousta dalších mančaftů. Bude to velký boj,“ tuší.

V podzimních zápasech Pšovky padá s těmi luštěnickými vůbec nejméně branek v soutěži. V Průhonicích tomu nebylo jinak, o mělnické porážce rozhodla na těžkém terénu situace z 57. minuty. „Nepohlídali jsme si centrovaný balon, který domácí hráč přilízl přesně k zadní tyči,“ popsal kouč hostí Jan Studený, co nakonec horšímu sousedovi ze středu tabulky stačilo na tři body.

Střelecká (ne)produktivita Pšovanů totiž zůstala po týdnu a na podzim celkem potřetí na nule. V očích Jana Studeného byla prakticky jediným nedostatkem, který mohl hráčům vyčíst. „Kluci nehráli špatně, makali. Opět jsme ale neproměňovali šance. Minimálně remízu bychom si zasloužili, ale nebylo nám přáno,“ dodal s tím, že o něco lepší, a to i na počet šancí, byli domácí v první půli. „Druhá už byla vyrovnanější a domácí toho už tolik neměli. V závěru se hrálo více u nich, ale bez výsledku. Šance byly, ale podržel je gólman.“

SKUPINA A

Nelahozeves – SK Rakovník B 3:1 (2:1)

Branky: 5. Kučera, 7. Křtěn, 48. Janovský – 15. Mates. Rozhodčí: Polák. Bez karet. Diváci: 50.

SKUPINA B

FC Mělník – Rejšice 2:4 (1:2)

Branky: 27. Miřatský, 84. Bell – 16. a 72. Bělík, 10. Jon, 81. Falta. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 2:0. Diváci: 80.

Záryby – Sokoleč 4:2 (2:1)

Branky: 10., 49. a 69. Moravský, 25. Strýček – 7. Jedlička, 79. Peroutka. Rozhodčí: Roth. ŽK: 1:0. Diváci: 85.

Průhonice – Pšovka 1:0 (0:0)

Branka: 57. Bureš. Rozhodčí: Čermoch. ŽK: 2:0. Diváci: 65.