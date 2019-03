Mělničtí vykročili i proti hlavnímu pronásledovateli vedoucí Vlašimi za pátou výhrou v řadě. Z poločasového vedení, které pohotovým a hlavně přesným zakončením po standardce vystřelil Vilda, ale nebylo nic. Hostům stačilo k obratu necelých deset minut druhé půle a góly, které by fotbalovým hitparádám zrovna nevévodily.

Poprvé se míč „došoural“ za čáru na zadní tyči po lehké teči Hanuše. Podruhé byl Vondrák u balonu rychleji než brankář Šanda a v souboji jej propasíroval do sítě. Podle mladé zimní posily do brankoviště si soupeř pomohl faulem. Hrající kouč Pšovky Miloš Mrvík ale později mluvil spíše o důrazu.

„Kdyby to bylo na naší straně, taky bych řekl, že faul nebyl,“ vrátil se k rozhodujícímu momentu. Daleko víc mu vadilo dění před „slepenými“ góly. „Zápas jsme měli rozhodnout už v prvním poločase. Z pěti tutovek jsme ale proměnili asi tu nejméně jasnou,“ láteřil.

„První půli nás Mělník spíše přehrával, my si prakticky žádné šance nevypracovali,“ souhlasil hostující brankář Pavel Šimáček, že domácí jeho tým do půle k ničemu pořádnému nepustili. Že favorit zaostával jen o gól, byla nejméně v jednom případě i jeho zásluha, zbylé dvě obří šance domácí zazdili bez jeho přičinění. O to víc pak mrzel obrat. Zbytek utkání už hosté zvládli, skóre se neměnilo. „Vybojovali jsme nakonec udřené vítězství,“ oddechl si gólman Divišova.

Pšovanům výsledek narušil plán. Z domácího dvojutkání chtěli plný počet bodů. V našlapané tabulce by se to šiklo. Na předposlední Semice, které jsou zároveň příštím soupeřem, má Pšovka k dobru pouze dva body. Stejně ovšem ztrácí na osmé Mnichovo Hradiště.

Právě Semice byly první jarní návštěvou v Zárybech. A příjemnou. Domácí proti soupeři z Nymburska ukončili pětizápasové čekání na výhru v základní hrací době.

Těsné poločasové vedení po změně stran navýšili i přispěním premiérového gólu zimní posily Brabce. Snížení Koštíře v nastavení tak mrzelo asi jen Michala Šulce v bráně, který na poslední chvíli přišel o druhé čisté konto v ročníku.

Do lepší poloviny tabulky se vrátila i Nelahozeves ve skupině A. V duelu s Cerhovicemi, který se odehrál na umělce ve Velvarech, vystačila parta trenéra Kaplana na vítězství s jediným gólem. Na šance chudý zápas rozhodl v 70. minutě Krejza po skvostné nabídce od Valdy. Nejlepší střelec Dynama v sezoně zaznamenal osmý gól.

SKUPINA A

Nelahozeves – Cerhovice 1:0 (0:0)

Branka: 70. Krejza. Rozhodčí: Sandev. ŽK: 0:1. Diváci: 30. Hráno na UMT ve Velvarech.

SKUPINA B

Pšovka – Divišov 1:2 (1:0)

Branky: Vilda – 51. Hanuš, 53. Vondrák. Rozhodčí: Stumpf. ŽK: 4:2. Diváci: 100.

Záryby – Semice 3:1 (1:0)

Branky: 12. Šašek, 52. J. Šťovíček, 78. Brabec – 90+3. Koštíř. Rozhodčí: Blatný. ŽK: 1:1. Diváci: 80.