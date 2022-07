Jenže hrát se bude nejen od nuly, ale především v diametrálně jiném obsazení…

Sestupujících z vyšších soutěží zamířilo do této soutěže paradoxně méně než se při jarním masakru napříč středočeskými třídami mohlo zdát. Kromě Kosoře (11. místo v přeboru) ale třeba i ex-třetiligový SK Rakovník, byť v kádru nejspíš nezůstane kámen na kameni.

Respekt ovšem budí i příval nováčků. Mezi nimi po boku kralupského FK 1901 hned tři béčka klubů hrajících v divizi i ČFL. A pak třeba Milín, který do svých řad zlákal nejen dva nedávné hráče druholigové Příbrami, ale dokonce i na jaře ještě prvoligového ex-reprezentanta Mazucha.

To všechno dává tušit, že sezona bude velmi náročná i pro tak ostřílený klub, jakým je Dynamo. Jeho poslední stříbro považuje samotný dlouholetý trenér Daniel Kaplan ve skromných podmínkách ne za malý, ale velký zázrak. Dodatečně nabízenému postupu do přeboru se mohli v kabině spíše trpce pousmát, než aby nad ním uvažovali jako o reálné možnosti.

Důvod je prostý: úzký kádr.

Před další sezonou navíc ještě víc. Na volný přestup už totiž odešel zkušený útočník Luboš Krejza. Ztráta citelná dvojnásob, neboť zamířil do tábora nového a hned i největšího rivala Kralup. Do Nové Vsi přešel Zdeněk Kratochvíl a na odchodu do Zličína je Ondřej Kučera.

Všemi deseti pak kouč Kaplan bere příchod Tomáše Pokorného z Libušína. Vyhlíží zároveň návraty některých marodů, kvůli kterým musel v závěru sezony sám do kopaček. A jak s dvacetiletou praxí přiznává, bez mládeže a béčka je doplňování mužstva rok od roku těžší. Stejně jako v minulosti ovšem věří, že se nějakým způsobem povede.

„Soutěž bude asi o hodně kvalitnější. Mými favority na postup jsou Kralupy s posíleným Milínem, kde to vypadá na silné zázemí i mančafty,“ má jasno Kaplan. „I my se samozřejmě budeme rvát o body a co nejlepší výsledky. Máme ještě tři týdny na to, abychom sehnali nějaké posily a nemuseli hrát v jedenácti jako posledních pět kol. A třeba nakonec budeme atakovat čelní příčky stejně jako loni,“ uzavírá pozitivně.

Pilné přípravy na sezonu probíhají také pár kilometrů proti proudu Vltavy…

Kralupský kádr by měl být v součtu s nováčkovským elánem nepříjemným soupeřem i bez posil (tou druhou je Michal Krimlák z Klíčan a další jsou ještě ve hře). Udržet se totiž až na dva hráče širšího kádru podařilo kompletní tým v čele s nestárnoucím Jiřím Novotným. Na legendu Sparty se tak mohou těšit i dvě jeho předešlá hráčská působiště – rakovnický SK a Vestec.

Tým by navíc neměl být pod takovým tlakem jako v minulých sezonách, kdy vedení klubu pravidelně vyhlašovalo útok na postupové pozice.

„Naše skupina má obrovskou kvalitu,“ uvědomuje si předseda FK 1901 Luboš Černý a připomíná mix účastníků, kteří se na startu sešli. „Kromě Dynama je moc neznáme,“ přiznává s tím, že cílem je adaptace v nové soutěži, pokud možno v lepší polovině tabulky. „Chceme konečně zažít klidnou sezonu, bez tlaku, že musíme všechna utkání vyhrávat,“ vyslovil přání Luboš Černý.

Do jaké míry tentokrát vyjde? Odkrývat se začne už 13. srpna…

