„Cílem bude hrát co nejlépe a pokusit se zopakovat podzimní výkony,“ odpověděl hrající kouč Jan Studený v aktuálním rozhovoru pro klubový web poněkud diplomaticky na dotaz, zda je mezi jarními úkoly postup do krajského přeboru.

„Z až překvapivého podzimního umístění máme samozřejmě radost, ale abychom vykřikovali, že chceme bojovat o postup, to ne. Jsme pokorní. Uvidíme, jak se to vyvine,“ našlapuje okolo návratu o patro výš i samotný předseda FK Pšovka Miroslav Šťastný.

Podzimní vizitka je podle něj odrazem výborné práce trenérské dvojice Studený – Kaiser. „Zapojili jsme mladé hráče a dali tým dohromady. Doufám, že to nebyla jen náhoda a na jaře budeme pokračovat ve stejné euforii,“ dodává Miroslav Šťastný.

I když už je to nějaký pátek, co se na Pšovce nejvyšší středočeská soutěž kopala, jsou si na Pšovce velmi dobře vědomí toho, že kvalitou je přebor zase o pořádný schod výš. „Museli bychom asi někde shánět hráče. Teď jsme zařadili mladíky, kteří hrají více za béčko a pomáhají v áčku. Pokud bychom chtěli postoupit, nevím, jestli bychom byli se stávajícím kádrem dostatečně konkurenceschopní,“ uvažuje předseda Šťastný.

Právě v šíři kádru má ovšem současná Pšovka oproti svým konkurentům obrovskou výhodu. Kouč Studený na podzim zapojil celkem pětadvacet hráčů. „Bylo dost absencí, a tak jsme museli povolat více hráčů. Na druhou stranu je to dobře, alespoň jsme se přesvědčili, že je kam sáhnout a to, co děláme, má smysl,“ komentuje nezvyklý počet Jan Studený.

U týmu působí třetí sezonu. Po předešlých dvou nedohraných se zdá, že jej vyladil téměř k dokonalosti. Svědčí o tom podzimní bilance čítající třináct výher a pouze dvě porážky. Hlízovu (0:1) i Sokolči (0:3) je Mělničtí na jaře mohou na domácím hřišti vrátit.

Silnou stránkou se ukazuje především obrana, která soupeřům dovolila v patnácti zápasech pouze jedenáct gólů. Podle Studeného jde o vizitku celého týmu. „Hrajeme kompaktně a hra je dobře organizovaná. Základ úspěchu je týmová práce,“ má jasno.

Prostor na zlepšení naopak vidí ve střelecké produktivitě. „Na podzim jsme se trápili v koncovce, snad se to v jarních odvetách zlepší,“ věří Studený. On sám se na podzim po této stránce nebývale činil. I jako obránce si šesti góly zlepšil vlastní maximum dosažené v jedné sezoně. V jednačtyřiceti letech!

Hrající trenér Pšovky Jan StudenýZdroj: Luboš Kurzweil„Chci klukům pomoct, dokud to půjde. Fyzicky se cítím dobře, samozřejmě mi ale trvá dýl, než se po zápase dám dohromady. S klukama se snažím odtrénovat co nejvíc, jinak se udržuju i sám. V tomhle věku je to potřeba. A hlavně mě motivuje i přítomnost mladších kluků – pořád se jim chci vyrovnat a když už přijdu na hřiště, tak nechci být jen do počtu,“ říká k tomu, že ho to i nadále táhne na hřiště.

S týmem se v sobotu 21. ledna chystá zahájit zimní přípravu, jejíž součástí bude kromě pěti zápasových testů i soustředění. „Věřím, že vše půjde podle plánu a na jaro budeme dobře připravení,“ uzavírá Jan Studený.

