Ve druhé půli to byl naopak jeho tým, kdo byl k rozhodnutí blíže. „Zlepšili jsme pohyb a dostávali se do šancí. Měli jsme tři tutovky, ale vždy nám chyběl kousek, abychom šli do vedení. Hosty už jsme ve druhé půli do vyložené šance nepustili. Remíza je spravedlivá,“ rekapituloval Jan Studený.

„Nula nula, tím je řečeno vše,“ pousmál se hostující trenér Libor Pala a pokračoval v hodnocení duelu: „V prvním poločase jsme měli tři nebo čtyři tutovky, šli jsme sami na gólmana, ale ani jednou jsme to do brány nedotlačili. Ve druhém jsme vysunuli presink hodně nahoru, jenže pak jsme udělali dvě změny a už to bylo horší. Druhá půle byla vyrovnaná a my jsme už pořádně nevystřelili na bránu. Soupeř měl asi tři pološance a jednu velkou příležitost. Bohužel nedáváme góly,“ smutnil Pala.

Oba také museli dělat vynucené změny v sestavě. „Už před zápasem se při rozcvičce zranil Jiráň. Bernard si zranil koleno a přijela pro něj sanitka. No a Štěpánek dostal koňara. Takže jsme nakonec rádi za bod,“ dodal kouč Slovanu Poděbrady. Pšovka přišla o Matěje Havla, který utržil zranění nosu v jednom z hlavičkových soubojů. „Má to nadvakrát zlomené,“ upřesnil kouč Studený.

5. kolo (4. hrané): Lysá n. L. - Poříčí n. S. 0:1 (82. Azilinon), Votice - Čelákovice 2:4 (6. Tábořík, 61. Kramný - 54. a 88. Kovalov, 43. Haloun, 44. Jelínek), Čáslav B - Boh. Poděbrady 3:8 (39. Mužátko, 43. Dastych, 67. vl. Kubánek – 9., 25. a 71. Novák, 51, 61. a 82. z pen. Martínek, 57. Kalina, 84. Schulz), Dol. Bousov - Luštěnice 1:4 (5. Honc - 39. z pen. a 69. Mísař, 18. Pavlíček, 19. Fišer), Nymburk - Hlízov 2:1 (43. z pen. Kotek, 73. Škarecký - 57. Šusta), St. Boleslav - Úvaly 3:3 (26. Reichert, 44. Práger, 84. Staněk - 56. Macek, 57. Novák, 81. Hološko), Pš. Mělník - Sn Poděbrady 0:0, Vlašim B - Býchory 1:5 (61. Brabenec - 5. Suchý, 12. Záhora, 0. Chvalovský, 51. Jehlička, 81. Pelikán)