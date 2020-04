„V roce 2019 odkoupilo město od našeho oddílu pozemek. Tato koupě byla ale podmíněna tím, že veškeré získané finance budou využity jako investice do našeho zázemí,“ objasňuje předseda klubu Josef Matějovský čilý stavební ruch, který v útulném areálu na Lázeňské finišuje prakticky po dvou letech.

Po nové střeše, fasádě a samotných kabinách přišla po skončení podzimní části aktuální sezony na řadu závěrečná fáze v podobě rekonstrukce klubovny, záchodů a chodby. „To, že je momentálně v zemi vyhlášen nouzový stav a nehrají se žádné soutěže, nám trochu pomohlo doladit poslední úpravy, které by se za normálních okolností dělaly v průběhu rozběhlé sezony. Dá se tedy říci, že zázemí na Slavoji je kompletně hotové,“ hlásí Josef Matějovský.

Že klubu šéfuje starší bratr momentálně se zotavujícího špílmachra Mladé Boleslavi, zasvěcení fanoušci vědí. Nově ovšem spojení připomene i výzdoba klubovny. Na stěnách útulného prostoru jsou k vidění mimo jiných i zarámované dresy, v nichž nejslavnější odchovanec Slavoje nastupoval v reprezentaci, ve Spartě, Mladé Boleslavi či během svého jediného zahraničního angažmá v anglickém Readingu.

Právě novou klubovnu považuje za největší chloubu i Josef Matějovský. „S klubovnou jsme si opravdu vyhráli. Chceme, aby se tu všichni naši hráči a členové cítili dobře, slavili zde vítězné zápasy, zahájení sezony, rozlučky či oslavy narozenin. Prostě aby to tu žilo. Přestože je klubovna zcela nová, tak je z ní cítit historie našeho klubu, který za dva roky oslaví sto deset let,“ připomíná s patřičnou hrdostí.

Kromě kvalitního a čistého prostředí pro soupeře i všechny návštěvníky bylo jednou z priorit také vybudování dětského hřiště pro nejmenší. Vše se podařilo s přispěním stavební firmy jednoho z hráčů, ruku k dílu ale přidali i další. „Některé práce jsme si zajistili svépomocí, protože se tím dá hodně ušetřit. Zapojilo se hodně hráčů, zejména ze staré gardy,“ kvituje Josef Matějovský.

Díky dnes spíše ojediněle nastavené politice v klubu se jeho šéf nemusí na rozdíl od jiných až tolik obávat krušnějších časů, o kterých se mluví v souvislosti se současným výpadkem v ekonomice.

„Rozpočet našeho klubu se pohybuje okolo čtyř set tisíc korun na rok. Výhodou je, že nemusíme platit žádné hráče. Hrajeme především s odchovanci. Máme to nastavené tak, že hráči platí roční příspěvky ve výši čtyř tisíc korun. Doby, kdy se na úrovni I. B třídy platilo hráčům za odehrané zápasy, za vyhrané zápasy, nebo dokonce za vstřelené branky, jsou dávno pryč. Jestli to ještě někde dělají, je jen otázkou času, kdy to ten klub položí,“ má jasno Matějovský, který děkuje za podporu od lokálních firem a také od města.

Ač přímo pod hlavičkou Slavoje nepůsobí žádný další tým kromě B-třídních mužů, hemží se pažit v obvyklé sezoně každý den i fotbalovým potěrem. Boleslavští mládežnicí jsou spolu s těmi z FK Brandýs sloučení v mládežnickém oddíle FK Brandýs-Boleslav a k tréninkům i zápasům využívají i hřiště na Lázeňské. O sto padesát členů v celkem devíti kategoriích pečují více než dvě desítky trenérů.

„V přípravkách je dětí spousta, ale u starších kategorií je to horší. Dříve bylo normální, že každý rok přešli z dorostu do mužů tři čtyři hráči, ale momentálně jsme rádi, když se podaří zabudovat každý rok jednoho dorostence,“ vidí Josef Matějovský do budoucna problém hlavně v nedostatku hráčů, stejně tak v sehnání kvalitních trenérů. „Z velké části v našem mládežnickém klubu trénují rodiče, za což jim moc děkuji,“ uzavírá.