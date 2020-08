/FOTOGALERIE/ Pouze fotbalisté Byšic dokázali na úvod nového ročníku I. B třídy vybojovat bodový zisk. Zbylá trojice zástupců Mělnicka odešla s porážkami. Nejpřekvapivější se zrodila v Kralupech, kde domácím nestačilo na bodový zisk ani pět vstřelených gólů. Hosté ze Staré Boleslavi zavěsili sedmkrát.

I. B třída: FK Kralupy 1901 - Slavoj Stará Boleslav (5:7) | Foto: Jan Sláma

„Dáme doma pět branek a pořád to nestačí na výhru ani na nějaký solidní výsledek,“ posteskl si po utkání trenér poražených David Hemr. Zápas byl podle něj o (ne)proměňování šancí. „Soupeř hrál, myslím, to, co potřeboval. Pěkně zezadu. Nakopli balóny a proměnili šance. My jsme jich měli deset, oni sedm. Přitom v první minutě jsme v podstatě mohli vést dva-nula a nikdo by se nedivil.“