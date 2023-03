„Pro nás strašně důležité body. Zimní příprava nebyla ideální. Věděli jsme, že si tu nemůžeme dovolit prohrát, protože to byl zápas o šest bodů. Jsme rádi, že jsme to zvládli a otočili,“ komentoval výhru hrající trenér Mělníka Petr Kujal.

S týmem potvrdil podzimní trend, kdy se ve venkovních zápasech dařilo lépe než doma. V Byšicích navíc inkasoval jako první. „V prvním poločase nám chyběl pohyb, nevyhrávali jsme souboje. Když už jsme se dostali do šancí, řešili jsme je špatně. Domácí pak krásně dohráli jednu brejkovou situaci a hrálo se nám špatně,“ vrátil se do prvního poločasu.

Byšičtí urvali téměř polovinu z třinácti bodů v posledních dvou zápasech podzimu. První jarní kolo ale jejich záchranářské starosti znovu prohloubilo. Nepomohlo ani přestávkové vedení 1:0.

„Je to pro nás velká komplikace. První poločas relativně slušný, vedeme. Druhý odevzdaný, bez nasazení, emocí, nebylo tam nic. Takhle o záchranu hrát nemůžeme,“ uvědomoval si Jan Čurda, spolu s Vojtěchem Slovákem jeden z trenérů instalovaných k áčku v závěru podzimu. „Byl to zápas o šest bodů, který jsme bohužel nezvládli. Myslím, že kluci fotbalově i fyzicky na soupeře měli, ale špatným nastavením v hlavách to dneska neprodali.“

Ve druhém poločase se chvíli hrálo ve velkém lijáku:

Zdroj: Luboš Kurzweil

První zápas jara odhalil i některé změny v kádrech.

Zpět do Byšic v zimě po letech zamířil Jan Vozáb, jehož slibně rozjetou kariéru v juniorce prvoligového Hradce Králové zabrzdilo zranění. Po delší pauze odehrál mistrovský zápas i jeho dřívější spoluhráč z boleslavského dorostu Velechovský.

Do dějin zápasu ale daleko víc promluvila staronová tvář v dresu soupeře. Dvaačtyřicetiletý fotbalový světoběžník Lukáš Kučera se po roce v Roztokách znovu vrátil do Mělníka. Po hodině hry zkušeně uklidil mimo dosah Hnízdila přízemní centr z křídla a rozhodl.

Pšovecký reparát s posledním. Zavelel Pokorný, pečetil navrátilec

V bílém dresu nebyl zdaleka jediným novicem s byšickou minulostí. Ze stejné doby jako Kučera ji má i jeho vrstevník Josef Hrodek, který si už podruhé zopakoval přestup z Křečhoře na Kolínsku, kde kopal i na podzim.

Přímo z Byšic pak přestoupil ke konkurentovi Pavel Šuba, byť jeho starty se za téměř čtyři roky u Vitany daly počítat v jednotkách. V sobotu každopádně stál na opačné a nakonec vítězné straně.

„U nás moc nebyl. Zavolal, že chce zase hrát, ale na Mělníku. Nebyli jsme schopní ho sem dotáhnout na trénink ani zápas. Nechtěli jsme to lámat přes koleno,“ objasnil Jan Čurda posílení zadních řad přímého konkurenta.

„Odešel nám Roman Pomikáček, který se dal na dráhu rozhodčího. Jinak tým zůstal víceméně pohromadě a přišly ty tři posily,“ upřesnil změny Petr Kujal. Kromě co nejrychlejší záchrany je na Polabí cílem i příprava na uvažovanou reorganizaci soutěží. První krůček vyšel, výhru ale v mělnické kabině nepřeceňují: „Čekají nás další zápasy. Myslím, že Byšice budou hrát spíše spodek. Proti Chotětovu to pro nás bude určitě těžší,“ uzavřel Kujal.