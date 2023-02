Za hosty, na jejichž lavičce chyběl ze soukromých důvodů trenér Karel Kristen, se trefilo deset hráčů - hattrickem vyčníval Krejza, po dvou gólech přidali Junek, Hemr, Cucereavii a Reznic.

Klub od Litoměřic sháněl kvůli marodce a pracovním povinnostem do svého kádru hráče už v závěru podzimu. A doplnění se nejspíš zatím nepodařilo.

Neratovice držely s dalším třetiligistou krok až do konce, chválil i soupeř

V Kralupech naopak zimní přestávka přinesla úlevu v podobě vyřešení budoucnosti ohledně končícího pronájmu stadionu, který se vrátí do rukou města, a vedení se tak opět může věnovat čistě sportovní stránce.

„Do přípravy se zapojilo několik hráčů z B-mužstva. Zaregistrovali jsme dva Moldavany Reznice a Cucereaviiho a jednáme o příchodu dvou hotových hráčů. Někteří hráči se nám uzdravili. Kádr zatím nikdo neopustil,“ shrnul hlavní body předseda Černý.

Další zápas celek z Olší plánuje odehrát v sobotu ve Velvarech proti Lánům (I. B třída).

Zimní fotbalový kalendář 2023: S kým a kde hrají v přípravě celky z Mělnicka?

O jeden zápas zpět je v přípravě B-třídní Lužec. Eletis v úvodním letošním utkání přehrál béčko pražského Meteoru 5:1 (4:1, Zoreník 2, Uher, Kolařík, Hrdlík). „Utkání jsme odehráli v jedenácti lidech plus já na střídání. I tak to splnilo účel a kluci si konečně zahráli na velkém hřišti. Výsledek mohl být vyšší, ale to bychom museli proměnit šance," přiblížil zápas hraný v Praze trenér Martin Tauchman. „Momentálně zkoušíme Mertu ze Pšovky, který má zájem se vrátit zpět do Lužce," přidal i ruch v kádru.