Hlízov – Dolní Bousov 1:1 (0:1)

David Linhart, trenér Hlízova: Tentokrát je bod pro oba týmy asi zasloužený. Hosté měli velkou kvalitu a byli lepší první poločas, my zase druhý. Gólových šancí jsme asi měli možná více my. Chtěli jsme pokračovat v podobné taktice jako v minulých úspěšných zápasech, ale hosté na nás byli připraveni a první poločas byli jasně lepší v kombinaci a asi zaslouženě se po dvou našich chybách ujali vedení. O poločase jsme do toho sáhli, změnili rozestavení a dostali Bousov pod tlak, který jsme zužitkovali ze standardní situace. Potom měl ještě stoprocentní šanci Kruliš, který těsně přestřelil a klasicky v 90. minutě měl tutovku Kuba Vančura, který z velkého uhlu těsně minul. Bousov měl ještě přečíslení v nastavení, ale naštěstí jsme to ustáli. Doma chceme vyhrávat, ale po prvním poločase bod asi musíme brát.

Luděk Holub, trenér Dolního Bousova: K přeloženému utkání do Hlízova, týmu, který momentálně okupuje druhou pozici v tabulce, jsme odcestovali ve značně prořídlé sestavě, se dvěma dorostenci na střídačce. Do utkání jsme vstoupili aktivně a hned v 6. minutě střílel Milan Merva, domácí tečovali míč na roh, po kterém prověřil gólmana Vavřinu Zdeněk Bělík. Další střela Honzy Keszega šla vedle a střela Zdeňka Bělíka nad branku. Od 20. minuty se osmělili i domácí, první centr vyrazil Míra Bím na roh, další střela letěla nad branku, a ve 29. minutě hlavičku zlikvidoval opět Míra Bím. Ve 34. minutě poslal dlouhý pas Zdeněk Bělík na Honzu Bočka, ten z levé strany poslal střílený centr před branku, kde si obránce, atakovaný Honzou Keszegem, poslal míč do vlastní sítě 0:1. Do konce poločasu ještě domácí párkrát zacentrovali do našeho vápna, ale bez větší šance. V 54. minutě přišlo vyrovnání, domácí zahrávali trestný kop a střídající Jiří Růžička hlavou poslal míč do sítě. Vzápětí nás mohl dostat do vedení Kuba Kasal, ale jeho lob přes padajícího gólmana minul branku. V 58. minutě šla střela domácích vedle naší branky, další protiútok zlikvidoval Tomáš Šolc. V 74. minutě střílel vedle střídající Lukáš Zvěřina. Poté přišly dvě šance domácích, kteří dvakrát mířili hlavou nad. V 80. minutě chtěl lobem přehodit domácího brankáře Zdeněk Bělík, ale míč šel nad branku. V 88. minutě vytáhl výbornou střelu domácích Míra Bím a v poslední minutě po našem nedorozumění minul domácí útočník branku. Vzhledem k průběhu je remíza spravedlivým výsledkem. Opět velice děkujeme našim fanouškům za podporu.