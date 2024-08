„TJ Klíčany nebudou hrát v sezoně 2024/2025 I. B třídu, skupinu B. Ze soutěže se ve čtvrtek klub odhlásil. Jako důvod uvedlo vedení TJ Klíčany personální nouzi,“ informoval v pátek na svých stránkách středočeský svaz.

Podle trenéra zaniklého mužstva Daniela Kaplana se v klubu do poslední možné chvíle snažili udělat vše proto, aby do soutěže nastoupili. „Byli jsme ještě tento týden v jednání s několika okolními kluby, kdyby někoho vyřazovaly a pustily. Ale nedařilo se. Kvůli těm klukům, kteří se zúčastnili přípravy, byť nebyla ideální, jsme se to snažili do poslední chvíle vyřešit,“ přiblížil.

Do Klíčan se fotbal dospělých na úrovni krajských soutěží vrátil přesně před rokem prostřednictvím spolupráce s Dynamem Nelahozeves, které z Mělnicka právě na Prahu-východ přesunulo své A-mužstvo.

Po jarním sestupu a fotbalovou asociací schváleném převodu soutěže mezi oběma kluby se měla poblíž dálnice D8 kousek za Prahou kopat alespoň I. B třída. Na návrat značky TJ Klíčany do krajských soutěží po více než dvou letech od působení v přeboru ale nakonec nedojde.

Jak dlouholetý trenér Dynama Kaplan prozradil, mohl během přípravy napevno počítat pouze s šesti hráči registrovanými pod Klíčany. Většina z loňského kádru zůstala v Dynamu, jehož béčko ihned po založení vykopalo postup ze čtvrté třídy. Neklaplo ani zvažované doplnění větším počtem hráčů ukrajinské národnosti. Dva dny před soutěží padl definitivní ortel.

Klub bude podle obvyklých postupů považován za prvního sestupujícího a nemine jej tučná pokuta. Podle kouče Kaplana to nejspíš znamená definitivní konec dospělého fotbalu v Klíčanech. Sám si rovněž plánuje dát po dlouhých letech od trénování pauzu.