Po třech zápasech bez vstřeleného gólu doslova explodovali střelci Záryb. Stylově vítězstvím 8:2 nad Průhonicemi se vlastním příznivcům revanšovali za dva týdny starou šestibrankovou porážku od Jesenice. Tři body brali poprvé od vítězného vstupu s Pšovkou.

„Hlavně do útoku se nám povedla hra, jakou chceme předvádět pokaždé. Na soupeře jsme vletěli a po třech gólech za deset minut bylo po zápase. Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Soupeř nebyl vůbec špatný, ale takový vývoj by zamával v naší soutěži s každým,“ tlumočil kapitán a autor jednoho ze dvou hattricků Daniel Krulich postřehy ze zápasu hlavnímu kouči Petru Vlkovi. Kvůli nemoci u kanonády chyběl. Za výhru byl ale pochopitelně velmi rád. „Po Luštěnicích, kdy jsme skoro devadesát minut hráli na jednu bránu a tři minuty před koncem dostali gól, je to pro nás psychická vzpruha. Čekají nás teď zápasy, ve kterých by se měla ukázat naše síla. Sám jsem na to zvědavý a moc se těším,“ vzkázal.

PARÁDA KUČERY

Jen o dva kousky chudší nadílku sledovali diváci na Dynamu. Fotbalisté Nelahozevsi v důležitém utkání proti ex-přeborovému Spartaku Příbram v první hodině hry pouze dotahovali, po výsledku 5:3 ale nakonec udrželi domácí neporazitelnost.

„Nutně jsme potřebovali vyhrát, abychom se nenamočili úplně dozadu. Udělali jsme pro to maximum a jsme rádi, že jsme to zvládli,“ těšil trenéra vítězů Daniela Kaplana výsledek. O to víc, že aktuálně desáté Dynamo teď čeká série zápasů se soupeři, kteří po sedmi kolech figurují v lepší polovině tabulky.

Cesta za ziskem se mužstvu, které na podzim zatím sbírá body výhradně doma, tentokrát dost klikatila. V prvním poločase stříleli do černého pouze hosté, naštěstí pro Dynamo nasměrovali tečí standardní situace jeden ze tří gólů i do vlastní sítě.

„Soupeř se dostal do dvou šancí a obě proměnil. My své nikoli. Hosté byli na koni. Hráli dobrý fotbal. Pohyb jejich mladých hráčů nám dělal celkem problémy,“ uznal Kaplan, jehož tým posadily do sedla tři góly v pěti minutách. Mezi úspěchy „podhroťáka“ Jakuba Kučera se svým příspěvkem vměstnal penaltový specialista Holý.

Hosté se sice rychle vrátili na kontakt, jejich šance ale po dalších deseti minutách znovu ochladil Krejza. Podle trenéra stál za to především Kučerův zásah na 4:2. „Přehodil gólmana snad ze čtyřiceti metrů. Tahle branka asi rozhodla.“

SKUPINA A



Nelahozeves – Sp. Příbram 5:3 (1:2)

Branky: 58. a 62. Kučera, 26. vlastní, 60. Holý z pen., 78. Krejza – 17. Prokeš, 37. Pavlišta, 68. Matějka. Rozhodčí: Budil. ŽK: 2:3. Diváci: 62.



SKUPINA B



Záryby – Průhonice 8:2 (5:0)

Branky: 5., 11. a 40. Krulich, 13., 39. a 73. Moravský, 78. Valentin z pen., 90. Řehák – 80. Diviš, 90. Brázda. Rozhodčí: Chovanec. ŽK: 2:2. ČK: 76. Veverka (Pr.). Diváci: 112.



Dolní Bousov – FC Mělník 5:1 (2:1)

Branky: 5. a 78. Šolc, 43. Klíma, 53. Horák, 76. Tomíček – 22. Žaba. Rozhodčí: Benák. ŽK: 1:1. Diváci: 120.



Divišov – Pšovka 3:4 np (2:1)

Branky: 4. a 64. J. Vondrák, 10. vlastní – 31. a 73. z pen. Dvorný, 89. Studený. Rozhodčí: Babák. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

ZACHRÁNCEM TRENÉR

Na šance bohaté utkání odehrála Pšovka v Divišově. Vzhledem k průběhu jsou dva body vyválčené za pět minut dvanáct pro mělnický tým zlaté. V utkání totiž prohrával v každém z poločasů o dvě branky a divokou remízu 3:3 zachraňoval až v závěru.

Autorem vyrovnání nebyl nikdo jiný než kouč Jan Studený. Po nedávném startu v poháru odehrál za A-tým i první mistrák. Další nehodou na kole se totiž znovu vyřadil ze hry Miloš Mrvík. „Kdyby nechyběl, asi bych tam nešel,“ komentoval Studený nouzi, z níž se v závěru jednoznačně stala ctnost. „Doběhl jsem si odražený balon a trefil. Důležité bylo, že jsme nic nevzdali a hráli až do konce,“ usmíval se po první venkovní výhře.

Ještě před zkušeným stoperem našel klid v zakončení Dvorný, který dvakrát vracel hosty na kontakt, podruhé střelou ze značky po faulu na Šmída. „Z jejich strany zbytečná penalta nás v té chvíli vysvobodila,“ přiznal Studený s tím, že jednoduše, ale zároveň účinně hrající domácí se poté spíše zatáhli a bránění výsledku se jim nakonec nevyplatilo.

„Pro gól jsme si šli. Bod byl vzhledem k počtu našich šancí zasloužený. Kdybychom nedostali dva rychlé góly (po rohových kopech), věřím, že bychom vyhráli. Domácí byli hratelní. Klidně jsme mohli otočit výsledek ještě do půle, ale bohužel jsme neproměňovali, nebo chyběla přesnější finální přihrávka,“ dodal Studený.

CHYTNOU SE V DERBY?

Mělnické příznivce čeká v příštím kole bitva o město. V horším rozpoložení do ní půjde tým z Podolí. FC prohrál šestibodový zápas v Bousově vysoko 1:5 a osamostatnil se u dna tabulky.

Gól inkasovaný z jedné z prvních šancí se ještě nestal až takovým problémem. Žaba dokázal kontrovat, jenže na střelecké listině zůstal z hostující soupisky sám. Domácí se před pauzou vrátili do vedení, které po změně stran ještě zvýraznili.

„Po vyrovnání jsme měli v rozmezí deseti minut tři velké šance, ale bohužel nedali. Bousov nás pak přehrával nasazením, důrazem v osobních soubojích a zaslouženě vyhrál,“ popsal zrod zatím nejvyšší porážky nováčka jeden z trenérů Mělníka Pavel Dohnal. Alfou a omegou podle něj zůstává střelecká nemohoucnost. „Pokud budeme zahazovat šance, jaké jsme měli i v Bousově, bude nás to dál hrozně srážet. Potřebujeme se chytit a doufám, že to bude v nejbližší době,“ dodal.